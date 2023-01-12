《紙房子》里約越獄了！《驚獄77》會計師挪用公款關20年
究竟身陷囹圄的他們，能否突破重圍逃出生天？由《紙房子》「里約」米蓋爾．赫爾南以及「西班牙影帝」哈維爾．古鐵雷茲領銜主演，並由西班牙「影展常勝軍」名導亞伯托．羅德里哥團隊打造的全新動作電影《驚獄77》（Prison 77），集結超強卡司陣容，大銀幕上演鬥智鬥勇的越獄風暴，致力帶給台灣觀眾不一樣的賀歲電影新選擇！
記者黃雅琪/綜合報導
《驚獄77》取材自真實事蹟，講述1977年，西班牙正值民主轉型期，社會氛圍動盪不安；一名年輕的會計師（米蓋爾．赫爾南飾）因挪用公款被判處20年徒刑，當他在獄中等待審判結果的期間，他與一名老年囚犯（哈維爾．古鐵雷茲飾）合夥，暗中策劃著如何逃獄。
電影《驚獄77》除了擁有強大的製作團隊及卡司陣容外，更備受國際影壇的肯定；不僅在2022年西班牙聖賽巴斯提安國際影展上受邀擔任閉幕片，更在2022年釜山國際影展、瑞典斯德哥爾摩電影節、蘇黎世電影節等國際影展上大放異彩。除此之外，電影《驚獄77》更是一舉入圍2023年「西班牙奧斯卡」哥雅獎（Goya Awards）最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳演員等16項大獎！《驚獄77》將於1月27日在台上映。