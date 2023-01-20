愛莉莎莎窮過！貸款險付不出來 靠「它」2年翻身換大房
知名YouTuber愛莉莎莎訂閱數有高達120萬，過去原本深受大眾喜愛的她，在2021年2月時，因為「肝膽排石法」的專業知識影片，遭到台大醫院兒科總醫師「蒼藍鴿」打臉，掀起爭議，形象跌到谷底，不過短短不到兩年的時間，愛莉莎莎從谷底再度反彈，近日不但添購新房，開賣的課程更是賣到嚇嚇叫，對此，近日她上Joeman節目系列單元「網紅觀察室」，就聊到當年的低潮到現在，其實支撐她走過來的就是「團購」，讓她直接大翻身。
編輯中心/綜合報導
愛莉莎莎日前登上Joeman系列單元「網紅觀察室」節目，Joeman就提到愛莉莎莎2021年開始低潮，從那時起商案也變很少，全部都被抽掉了！愛莉莎莎則表示「那時候一度商案全部都沒了，甚至已經有拍好的影片廠商也不願意付錢，甚至還要賠錢，其實有一度窮到貸款都快繳不出來的地步」讓Joeman大為震驚。
至於如何生存下去，愛莉莎莎則分享，表示自己當時沒有商案的時期，是透過「陌生開發團購廠商，透過經營團購來賺錢」愛莉莎莎直言「如果只要好好做團購的話，真的是一個團購的獲利，可能可以打到三四個商案都有可能」這讓她重拾了許多信心。
Joeman坦言「其實很多網紅一出事就會回不來了，不過當時覺得莎莎這樣也OK啦，就是開開團，有經營自己的小天地也沒有不好，直到2023年.....真的是太猛了！」對於這次愛莉莎莎課程超夯賣破兩萬一千人，她自己則認為「這也是從團購開始累積的信任，因為如果我以前賣得東西很爛，那麼這個課程不會賣那麼好，這是一個長期與客人、粉絲的信任關係」。（編輯：張嘉哲）