人物／「點子王」史哲接掌文化部　重大政策待檢驗

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史哲踏入政治圈是從省議員幕僚做起，曾任前台中縣長廖永來機要秘書，之後出任勞保局總經理；他於2004年廣告公關公司任職時，操刀前總統陳水扁連任的競選廣告，拍攝連戰家產等影片，一戰成名，「點子王」的稱號不脛而走。
說起史哲與藝文領域的淵源，其父母皆是愛樂者，史哲在國中之前就讀音樂班，主修雙簧管、副修鋼琴，一度也想走上音樂之路，卻因緣際會從政，但憑著對藝文領域的愛好與求學經驗，為他日後在文化政策上奠基，他也成為少數懂得古典音樂與當代藝術的行政官員。
2007年陳菊當選高雄市長，史哲隨之進入市府，擔任新聞處長、文化局長等職，期間最為人津津樂道的是2009年世運會，史哲授命規劃開、閉幕典禮，當中設計三太子騎機車橋段，讓台灣躍上國際舞台。
史哲於高雄市政府期間，完成許多重要的文化建設，包括一手催生駁二藝術特區，成為南台灣重要的文化場域，以及完成高雄流行音樂中心和高雄總圖等地標；軟體方面，包括協助《痞子英雄》等影集到高雄拍攝，2015年透過影集《一把青》，讓大眾看見真實空軍眷村「醒村」，帶動高雄文化觀光風潮；他還打造高雄春天藝術節、推出全國首創眷村「以住代護」政策、左營見城計畫、大港開唱等港都重要活動。
2018年，民進黨意外丟失高雄執政，隨後現任市長陳其邁於2020年補選上任，史哲再度出任副市長，這2年多來，高雄又陸續舉辦了跨百光年、台灣燈會、文博會、台灣設計展。
而對於史哲執政作風，典藏藝術的社長簡秀枝提到，史哲是藝術文化界公認的「內行人」，他會在國際天團演奏會上，跟著節拍哼唱；和衞武營藝術總督簡文彬直接討論高雄藝術季內容；甚至為了「高雄三館一法」行政法人化的推動，苦等李玉玲大半年，讓她順利卸下台新藝術基金會執行長，南下主持高美館的軟硬體改造，當時不惜迎來高雄在地人的誤解與撻伐，他始終擇善固執。
簡秀枝表示，這些案例說明史哲來自史英的家學淵源、又以多元自學下，高人一等的自信，與綜合戰力，因此，鬥雞性格，不逕而走，也因此引來仁智互見的風格與評價。
立委許智傑表示，史哲是文化人、點子王、也是文宣高手，去年高雄燈會無人機大爆場、文博會首次到高雄產值創新高，史哲對文化產業的專業無庸置疑，期待史哲把高雄經驗帶動全國，讓文化產業成為台灣新藍海。
蔡英文總統的任期約剩1年，史哲接任文化部長後，最重要的政治任務就是延續政策，目前文化部有2大關鍵政策預計推動，一是攸關媒體轉型的《公視法》修法，二是中正紀念堂轉型。
《公視法》修法盼解決公廣集團最為人詬病董監事遴選延宕爭議，將調降同意門檻，以免審查委員刻意杯葛、讓公共媒體繼續陷在政治算計的泥淖之中；第二是國際影音傳播、族群電視台，客家電視台，還沒有公視法律上的位置；第三個是打破公共電視經費上限、天花板的問題，將9億元預算改為下限。
目前《公視法》草案還在行政院，預計新會期提出，但先前光是公廣集團董、監事審查委員會同意門檻是否調降，朝野意見就很分歧，該如何解決公共媒體結構沉痾，挑戰史哲能力。
而牽動意識型態、極具爭議性的中正紀念堂轉型，預期繼續成為各黨政治角力的議題，中正紀念堂該如何轉型，才不致遭民眾反對，甚至展現多元文化意涵，都考驗著史哲能否延續在高雄市的實戰經驗、展現高效率、續提「好點子」。
另外，高雄市在地藝文界人士指出，史哲擔任文化局長期間，對在地藝文團體「大小眼」；較重視影視産業、當代藝術、科技等，對傳統藝文沒那麼重視，擔憂他當上文化部長，對傳統藝文活動也不重視、屆時難獲補助。這也考驗史哲上任後對文化資源的分配，以及是否能放下「鬥雞」性格，傾聽民意。