連假尾巴極凍4°C！全台低溫警報 開工「假回暖」還是冷
今（29）日為農曆新年連假最後一天，受寒流影響全台各地仍有感寒冷，尤其苗栗頭屋鄉今晨只有攝氏4.0度，其餘各地除了台東縣外都有出現10度以下低溫，可說是「全台凍番薯」，氣象局也針對全台23縣市發布低溫特報，西部地區等21縣市有機會出現10度以下、6度以上低溫。值得慶幸的是，連假最後一天屬於乾冷，各地呈現多雲到晴的好天氣，民眾只要注意好保暖工作，還是可以出去走走享受假期。明（30）天開工日，各地氣溫漸漸攀升，但由於水氣仍舊較少，早晚輻射冷卻作用仍大，還是有機會出現10度以下低溫，直至周二到周三才會明顯感受到變溫暖。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象達人彭啟明今分享天氣風險公司預估資料指出，今天全台各地仍舊受寒流影響偏寒冷，北部、東北部高溫只有15-16度，中南部地區則有機會來到19-20度，天氣穩定呈現多雲到晴。不過入夜後各地氣溫會迅速下滑，天氣風險雖預估今晚低溫會比前幾日略為提升，但體感上差異並不大，仍舊非常寒冷，請民眾勿輕忽保暖工作。
另外，氣象局今清晨針對全台23縣市發布低溫特報，其中包含臺南以北、南投、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖等21縣市發生持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號），高雄市及屏東縣則出現10度以下寒冷天氣（黃色燈號）；直至稍早又再發布一次低溫特報，研判是太陽露臉各地氣溫回升，基隆市、台南以北、高屏地區、澎湖縣等西半部地區，以及宜花東東部地區有機會發生10度以下氣溫；新北市、金門縣則有局部持續10度左右（橙色燈號）氣溫發生的機率。
明開工日唯一小確幸可能只有「天公作美」了。天氣風險表示，冷空氣將隨著大陸高壓逐漸出海而逐漸減弱，氣溫會有小幅回升，但是清晨低溫仍然只有10度出頭，在局部空曠地區，尤其是西半部比較晴朗、靠近山區或是郊區，還是容易出現10度以下的溫度，因為水氣較少，輻射冷卻的作用還是會非常明顯。
直至周二、周三高壓迴流轉為偏東到東南風，天氣風險表示氣溫相較會比較回暖，北部、東北部高溫可回升至22-23度，中南部24-26度。但很快地到周四以後東北季風增強，加上華南水氣增多，北部、東半部天氣會轉為多雲到陰，有局部短暫陣雨的天氣，中南部則大致上維持穩定，偶爾雲量增多，不過影響不大，都是多雲到晴的好天氣。比較需要注意的是早晚氣溫變化大，容易對敏感族群造成影響，天氣風險呼籲民眾請再多加留意。