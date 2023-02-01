最亮彗星靠近地球！命理師教「化煞秘訣」：避免厄運纏身
全球天文迷引頸期盼的C/2022 E3彗星（ZTF) 於今（1）日接近地球，該彗星有著綠色的彗髮，黃色的塵埃尾以及微弱的離子尾，可說是今年不可錯過的美景之一。不過民俗上也將彗星視做掃把星，命理專家小孟老師提醒，運勢低迷的人不建議用肉眼觀賞，以免導致運勢更加下滑，建議可以趁今天多吃綠色蔬菜，有化解煞氣之效果。
記者鍾怡婷/綜合報導
C/2022 E3彗星（ZTF) 將於今晚最接近地球，距離為0.28個天文單位（約4188萬公里），亮度約為5等，屆時路徑將會從北斗七星和北極星中間穿越，不僅雙筒望遠鏡即可觀賞的美麗星體，也可望成為今年最亮的彗星，只要尋找光害較少的空曠處，就有機會用肉眼見到，該彗星週期約5萬年，一生僅有一次的觀賞機會。
不過小孟老師提醒，彗星在古時被視爲掃把星，若是運勢低迷的民眾不建議用肉眼直接看，恐怕會讓厄運找上門，若是擔心受到影響，可以趁今天多吃綠色蔬菜，因為木星進入牡羊再進入金牛，羊與牛都是吃綠色植物，加上兔年，兔子吃綠色植物，所以吃綠色疏菜能化解煞氣。
而命理專家楊登嵙也進一步說明，早在數千年前古書上就有關於彗星的記載，但不論中外，古人往往把彗星視為神出鬼沒的掃把星，甚至是亡國或災難的凶兆，隨著科學的進步，彗星的千古之謎才逐漸被解開。在古籍中，彗星通常被稱為星孛、蓬星、長星或簡稱「彗」。
它的出現往往被負責的史官詳加記錄下來，《春秋．經文公十四年 》曾記載：「秋七月，有星孛入於北斗。」從現代的科學知識了解，這是哈雷彗星在中國被目擊的最早記錄，時值西元前 613 年。而對這件事，周國的內史叔服做出觀察，見於戰國時期成書的《左傳》，他判斷：「不出七年，宋、齊、晉之君皆將死亂。」則隱隱透露出不祥之災的思想。
在民間，彗星則多被稱為「掃帚星」、「掃把星」，這是因為當條件允許時，人們僅憑肉眼即可觀察到彗星的彗髮、彗尾，其型態與掃帚相當近似，天空中突然出現拖著長長尾巴的星星，就會被視為災難降臨的惡兆。