今日廣場》青琁／理性看待動保園區對學甲發展的幫助

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首先，就「動到先人風水」部分來說，公部門在辦理墓地遷葬作業時，針對無主孤墳部分，皆會先請撿骨師父來進行起掘、撿骨，並將遺骨進行二次火化後樹葬或將置於納骨塔。此外，居民可能會指稱，第六公墓年代比較久遠，可能會有新墳壓舊墳(疊葬)的情形產生，而撿骨作業時沒有被發現，仍被埋在地底下，若在墓地上大興土木，亦可能會導致先人作祟，影響地方安寧。
就民俗的觀點而言，筆者建議市政府可請學甲大廟慈濟宮協助辦理普渡法會，藉由地方守護神保生大帝的力量來安撫民心，另一方面，讓地方的無形眾生，有所歸，不為厲。
其次，遷葬後的公墓用地，往往僅能先養地做綠美化，例如，去年台北市長選舉，黃珊珊主張要「拆一殯」，先蓋公園養地即是一例。至於陳椒華立委所稱的天然濕地，可能僅是原有墓穴積水的情形而已，如此，反而不利於環境衛生。
其三，在現行TNVR的政策下，流浪動物只能絕育後原地野放，在筆者居處的大北門地區，不論沿海或田間，流浪犬隻往往成群結隊的出沒使人害怕，或忽然從路旁衝出，幸運犬隻的逃過一劫，不幸的就慘死輪下，有時更可能造成機車騎士的傷亡。
再者，一般公墓遷葬後公部門往往綠美化了事，台南市政府反而積極活化，爭取2.9億元設置動保園區，園區將規劃為動物認養、動物教育、綠地公園以及親水休閒等空間，這是值得我們讚賞與肯定的。
最後，筆者希望園區興建完成後，可以成為流浪動物溫暖的中繼站，讓浪浪們在這裡等待一個愛他(她)的人帶他(她)回家。對喜愛毛小孩的人而言，動保園區將是必去的景點，在這裡可以讓毛小孩們自由奔跑；此外，更可結合鄰近的頑皮世界野生動物園、搭配著在地特產虱目魚、西瓜、蜀葵花，以及深厚的文化底蘊，例如，學甲上白醮、放鴿笭等，讓學甲成為國內旅遊的明日之星，更可帶動學甲地區的產業發展。
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