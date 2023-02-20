室內口罩終於解禁！5大QA一次看　8場所仍「強制戴口罩」

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（一）醫療機構：包含醫院、診所及其他醫療機構。
（二）醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所或護理之家。
（三）老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。
（四）長期照顧服務機構：住宿式長照機構及團體家屋。
（五）榮譽國民之家。
（六）兒童及少年服務機構：安置教養機構。
（七）身心障礙福利機構：住宿式。
（八）公共運輸及特定運具：鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。
二、建議民眾戴口罩的條件有哪些？
指揮中心表示，除了2類8大場所狀況外，若有以下四種條件符合者，都建議配戴口罩，包括「有發燒或呼吸道症狀」、「本身年長者或免疫力低下者外出時」、「前往人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所」以及「年長者與免疫力低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時」。
三、看球賽、演唱會、電影院、逛百貨公司是否還需要配戴口罩？
由於這些地方都是屬於「人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所」，國內3大籃球聯盟，包括PLG、T1、SBL都宣布，依照政府最新規定，繼續「建議」入場球迷戴上口罩；而電影院以及演唱會部分，文化部指出將配合中央流行疫情指揮中心規定，自20日起各文化場館內不強制佩戴口罩，也會請文化場館及活動主辦單位，包含劇場、電影院、演唱會等加強自主防疫宣導。
不過雖然都僅是「建議」配戴口罩，指揮中心仍有強調「各場所也可以自訂規範」，例如百貨公司業者或演唱會主辦單位若規定要戴口罩，民眾就應該配合，餐飲業同樣可以自訂其他規範，若遇到拒絕配合者，業者可以拒絕提供服務。
四、校園也是今天解除口罩令？鬆綁後，又有哪些地方強制戴口罩？
校園口罩令延至3月6日起放寬，校園室內空間原則「自主佩戴口罩」，然而鬆綁後，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）之規定，仍需要戴口罩，不過考量學校教學需求，和師生溝通後，學校得自行決定特殊性場域的口罩配戴措施。
五、在指定場所並未戴口罩會怎麼樣？
在醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所未戴口罩，依傳染病防治法第70條第1項規定，違反者可處新台幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。