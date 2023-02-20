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口罩解禁！超商量販規定懶人包 　這2家「店員可免戴」

▲執行812天的室內口罩禁令今(20)天終於要走入歷史，除公共運輸、醫療照護等8場域仍需強制配戴，進入超商量販時民眾可以自行決定是否要配戴口罩。（圖／NOWnews資料圖片）
▲執行812天的室內口罩禁令今(20)天終於要走入歷史，除公共運輸、醫療照護等8場域仍需強制配戴，進入超商量販時民眾可以自行決定是否要配戴口罩。（圖／NOWnews資料圖片）

記者周淑萍/綜合報導

執行812天的室內口罩禁令今(20)天終於要走入歷史，僅剩公共運輸系統、醫療照護等8場域仍需強制配戴，其餘民眾可以自行決定是否要配戴口罩。室內口罩措施，分為「應戴」、「建議」和「自主」等三大情況，如醫療照護、公共運輸等兩大類指定場所「應戴」；人潮擁擠或年長者外出時等特殊情境則「建議」戴口罩，其餘場所則為「自主」戴口罩；至於學校、補習班等教育場所，如疫情穩定，將自3/6起才實施室內口罩解禁。《NOWnews今日新聞》整理民眾最常進出的超商、量販室內口罩規定，量販大多還是會建議店員工作時配戴，兩超商店員可自主配戴，但民眾都可自主決定不會強制規定。

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📍7-ELEVEN

門市防疫措施配合政府防疫政策，為維護門市夥伴與消費者健康，建議門市夥伴於工作時配戴口罩。

📍全家

2/20起配合政府防疫措施規範，視消費者自身意願，不強制進店顧客進配戴口罩。考量便利商店為人潮眾多之室內場域，店員進入工作場域及進行食物調理，仍會配戴口罩。

📍萊爾富

萊爾富將配合政府室內口罩令解禁政策，不論是消費者或門市人員均可自主決定是否配戴口罩；惟若有發燒等症狀者，則建議配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。

📍OKmart

OKmart 全台門市配合政府室內口罩令解禁政策，以安全便利服務為原則，門市開放式廁所與座位區開放服務。門市人員與消費者均可依照自身需求，自主決定佩戴口罩。惟若有發燒等症狀者，則建議配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。另外，全台門市持續執行店務環境定期清潔，而自助熟食區配合規範販售，以及符合室內餐飲規範為原則。

📍家樂福

家樂福配合防疫規範2/20開始，顧客進入賣場尊重配戴口罩意願不強制要求，如有顧客發生咳嗽情況，採取柔性勸導配戴，入口處持續提供顧客酒精消毒與體溫量測儀設備。

家樂福員工因常面對來往顧客，考量潛在風險，仍維持進入賣場或工作場域須佩戴口罩。

📍愛買

一切配合指揮中心政策執行，2/20後民眾進入賣場不強制配戴口罩，基於衛生安全考量，建議餐飲員工配戴口罩，保護自己與他人；因賣場屬於人潮聚集之處，鼓勵賣場員工工作時配戴口罩，並維持勤洗手等良好衛生習慣。

📍美廉社

目前不會強制客人佩戴口罩，一切配合政府政策因應，店員則維持佩戴口罩。

📍全聯

配合政府規定。

📍大潤發

配合政府規定。

▲部分超商業者自行準備號碼牌給排隊民眾，減少排隊人潮，（圖／7-11提供）
▲7-11門市防疫措施配合政府防疫政策，但為維護門市夥伴與消費者健康，建議門市夥伴於工作時配戴口罩，（資料照片，圖／7-11提供）

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