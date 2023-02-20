口罩解禁！超商量販規定懶人包 　這2家「店員可免戴」

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門市防疫措施配合政府防疫政策，為維護門市夥伴與消費者健康，建議門市夥伴於工作時配戴口罩。
📍全家
2/20起配合政府防疫措施規範，視消費者自身意願，不強制進店顧客進配戴口罩。考量便利商店為人潮眾多之室內場域，店員進入工作場域及進行食物調理，仍會配戴口罩。
📍萊爾富
萊爾富將配合政府室內口罩令解禁政策，不論是消費者或門市人員均可自主決定是否配戴口罩；惟若有發燒等症狀者，則建議配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。
📍OKmart
OKmart 全台門市配合政府室內口罩令解禁政策，以安全便利服務為原則，門市開放式廁所與座位區開放服務。門市人員與消費者均可依照自身需求，自主決定佩戴口罩。惟若有發燒等症狀者，則建議配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。另外，全台門市持續執行店務環境定期清潔，而自助熟食區配合規範販售，以及符合室內餐飲規範為原則。
📍家樂福
家樂福配合防疫規範2/20開始，顧客進入賣場尊重配戴口罩意願不強制要求，如有顧客發生咳嗽情況，採取柔性勸導配戴，入口處持續提供顧客酒精消毒與體溫量測儀設備。
家樂福員工因常面對來往顧客，考量潛在風險，仍維持進入賣場或工作場域須佩戴口罩。
📍愛買
一切配合指揮中心政策執行，2/20後民眾進入賣場不強制配戴口罩，基於衛生安全考量，建議餐飲員工配戴口罩，保護自己與他人；因賣場屬於人潮聚集之處，鼓勵賣場員工工作時配戴口罩，並維持勤洗手等良好衛生習慣。
📍美廉社
目前不會強制客人佩戴口罩，一切配合政府政策因應，店員則維持佩戴口罩。
📍全聯
配合政府規定。
📍大潤發
配合政府規定。