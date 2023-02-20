口罩解禁buffet怎拿餐？飯店作法一次看：這間完全不管了
今（20）天執行812天的口罩令終於解除，民眾終於可以在室內也「無罩」大口呼吸新鮮空氣。不過習慣在大眾公共空間戴著口罩的民眾，一時之間要拿下是否有些「怪怪的」？尤其在餐廳、Buffet等要碰觸到食物的場所，甚至感到有些兩難？對此包括晶華酒店、君悅酒店、寒舍集團等國內5大飯店業者今（20）日同步宣布不再強制要求民眾戴口罩，消費者可視自身情況自行配戴口罩，其中文華東方酒店直接完全解禁，強調：「不會柔性勸導，消費者完全可以不用戴。」不過飯店內基於防疫需求，多數還是要求員工戴好口罩。
記者汪睿琦/綜合報導
📍晶華酒店
晶華酒店表示，由於飯店接待海內外各地旅客，在一樓大廳等公共空間用餐貴賓也較多。因此為了保護員工和消費者，飯店內部是規定全體員工仍需要佩戴口罩、消費者則可以自主決定是否配戴。
📍台北君悅酒店
業者表示，初期還是會以柔性勸導方式希望消費者配戴，員工部分則是規定仍須配戴。「對於飯店業，來說我們還是會採取稍微緩慢一點的進程配合政策」，不會妄下決策罔顧海內外住客健康安危。
📍寒舍集團
業者表示，目前飯店還是要求員工配戴口罩，但是公共區域不強制客人戴口罩。另外寒舍集團旗下酒店皆都設有buffet用餐區，業者同樣「不強迫消費者配戴，但還是建議在餐廳內取餐時配戴。」
📍圓山大飯店
圓山大飯店配合指揮中心室內戴口罩放寬的規定，至飯店的消費者可自行決定是否佩戴口罩；飯店工作人員仍一律配戴口罩。同時在口罩解禁後，飯店持續對抗疫情，館內已加強各處消毒，為維護消費者的健康，飯店內均備有酒精提供手部消毒。如有任何身體不適的情形，可就近尋求飯店工作人員協助。
圓山大飯店也強調，配合政府相關措施，以保障所有賓客以及服務人員的健康安全，相關防疫措施配合疾管署與市府衛生局發布之相關防疫措施做滾動式調整。
📍台北文華東方酒店
文華東方酒店表示，依照中央政府現行解禁政策，飯店內部「完全比照辦理」，除員工仍會配戴口罩外，消費者一律皆可不用配戴。消費者在飯店內走動、拿餐等活動，皆不會被工作人員勸導要戴口罩，視自身需求配戴即可。另外在疫情間入住飯店的房客都須簽署類似健康聲明的表單，現在隨著疫情穩定、政策解禁，飯店也跟進將表單取消，入住賓客無須再填寫聲明。