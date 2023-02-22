冬季風暴壟罩全美！北部恐降破紀錄大雪 南方炙熱溫差大
一場大型冬季風暴「橄欖」（Olive）本週即將橫掃美國，暴風雪帶來的惡劣氣候如大雪、豪雨預計將影響數以百萬計的居民，全美可能也將面臨這個冬天最高與最低的極端溫差。其中，美國西岸、東北部和中西部所受的影響預計最為嚴重，風暴可能造成斷電、倒樹和交通中斷等情況，氣象單位也警告畜牧、養殖業者與農民要預防動物受到天災危害。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國國家氣象局（NSW）表示，在春天來臨前冬季風暴「橄欖」20日將始於西岸，並朝加州緩緩向北移動，預計整個美西、北部平原和中西部都被籠罩。國家氣象局警告，每小時2英吋（約5公分）的降雪速度加上強風，將使公路行駛變得非常危險，空中交通規劃也被打亂。
洛杉磯的國家氣象局辦公室指出，「這場風暴可能將是過去數年中最冷的風暴，預計將在22日至24、25日影響加州西南地區；美國東北的新英格蘭地區預計會帶來大雪與低溫，該冬季風暴系統的北半部分將全是大雪，南半部分將是大雨。在週三我們可能會看到，達拉斯、孟菲斯等地出現強風暴。風暴預測中心強調，該地區有可能出現大冰雹、破壞性大風和可能的龍捲風。
另外美國南方部分地區則預計會出現反差極大的紀錄高溫，南北溫差可能高達攝氏38度，如佛州奧蘭多預計出現2月的破紀錄高溫攝氏32度，但北方蒙大拿州的比靈斯（Billings），溫度估計會降至攝氏-27度。