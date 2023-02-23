名家論壇》膝關節／《風再起時》梁朝偉與郭富城同台飆戲

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有一種電影，需要梁朝偉暗潮洶湧的眼神才能讓觀眾相信，那個角色是如此反覆多變。也有一種電影需要郭富城的痴狂投入，你就能明白那種角色為何需要這般執著。
梁朝偉與郭富城，這兩位大明星居然沒在大銀幕合作過？
《踏血尋梅》導演翁子光執導的新作透過四大探長故事，解剖對昔日香港的懷念與不捨。故事格局之大，從二戰到國共內戰，長達70多年的歲月，談一個亂世底下的人性修行場，談那些本來堅守原則不肯同流合汙，到放棄原則願意有錢大家花，最終變成制定原則上下交相賊。
四大探長的故事，確實是很好的人性厚黑學。
經歷過80-90年代的港片黃金階段，四大探長延伸出來的大銀幕電影，是許多影迷心中的經典作品。
原因無他，除了全明星陣容之外，那個混沌亂世中的秩序訂定者，亂世出英雄，或是梟雄呢？那個黑白是非的界線，由當權者說了算，戲劇虛構改編間接放大浪漫俠義，以及曲終人散的唏噓無奈。那些90年代的改編探長們的電影，著實也成了許多人孩提少年時的美好回憶。
《風再起時》鎖定雙雄對決：放在呂樂、藍剛兩人身上。比較符合史實兩位探長份量與影響力。畢竟過去提到四大探長的電影，正確來說，另外兩位探長韓森、顏雄只能算是小學弟，主力是呂樂與藍剛，特別是呂樂。
電影找來郭富城扮演呂樂，故事讓呂樂變成磊樂，而梁朝偉飾演的南江則是藍剛。幾次電影版改編都將真實人物本名以諧音方式呈現幾乎是改編的基本SOP。
郭富城的狂暴與溫柔，對比梁朝偉的內斂城府，其中一場戲看郭富城躍入舞池牽著女主角杜鵑翩翩起舞，你看得出來這段戲為郭富城量身打造的默契。為了也能讓偉仔有戲份對應，讓他變成伴奏鋼琴師，這段戲看似一段你彈我跳，但也可以看成郭富城與梁朝偉兩人權勢主配之間的互動。
琴聲發動舞蹈，還是肢體動作拉著你節奏跑呢？舞池與琴音之間的互相烘托角力，自然是另個舞台抗衡。我覺得翁子光相當聰明地挪用兩位大明星的氣質與擅長(雖然偉仔必須練琴)，但從職場、情場，言簡意賅地道出雙男主角的立場，這段戲還是很厲害的。
《風再起時》可以看成翁子光透過最後許冠文一場激烈陳情，向當時的英國高層抗議貪腐狂蝕人心，公平正義自然淪為空談。英方為了能順勢擺平積弊已久的「同流合汙」，決定給時任貪贓枉法者一個安全下莊機會。
從控訴英國上梁不正下樑歪，這段「以古喻今」，也暗指了當代的香港統治換成中國統治後，經高層授意，香港經歷多次抗爭運動，借屍還魂地重現了當年那個警民互相仇恨不信任氛圍。即便這段情節略顯直白，但有勇氣這樣拍，明眼人應該都看出這段弦外之音。
《風再起時》從二戰到近代，台灣觀眾看到片尾一段與我們歷史相互對應的情節，應該也會感嘆唏噓不已。時勢造英雄，或是亂世出梟雄，梁朝偉與郭富城從惺惺相惜到相互猜忌怨懟，時間成了最殘酷的見證者。
●作者：膝關節／影評人
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