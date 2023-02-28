今日廣場》張宇／轉型正義的未盡之路

我是廣告 請繼續往下閱讀
「轉型正義」指的是一個國家在民主「轉型」之後，處理「正義」的工程。包括處置加害者的正義、回復受害者的正義，以及歷史與真相的正義。爬梳人類政治社會發展過程，早在西元前五世紀的雅典，就曾出現過轉型正義的實踐。但一直要到第二次世界大戰後的戰犯審判，才正式開啟人類史上第一個轉型正義的時代。第三波民主化在南歐及拉丁美洲1970及1980年代發軔後，轉型正義的齒輪持續轉動。中東歐國家也在1990年代展開民主轉型，除了實施政治民主化，同時進行經濟市場化及族群和解。對於前共產國家的人民來說，轉型正義不只是民主化的課題，更是民族認同的重新定義。
中東歐共產政權在歷經近半世紀統治後，從波蘭的「非共化」開始，隨即產生骨牌效應。1989年2月波蘭啟動圓桌會議，6月舉行的半自由選舉由團結工聯(Solidarność)大獲全勝；5月時匈牙利拆除奧匈邊界鐵絲網，9月全面開放邊界；10月2日戈巴契夫呼籲東德進行改革，11月柏林圍牆一夕之間倒塌；從11月捷克斯洛伐克發生天鵝絨革命（Velvet Revolution），到12月羅馬尼亞領導人齊奧塞斯庫（NicolaeCeausesou）面臨血腥聖誕。這些發生在短短一年內轟轟烈烈的事件，不僅重塑中東歐國家的歷史，更進一步推動冷戰結束和歐洲統一。這些國家就此擺脫蘇聯控制，從蘇共的配角變為自己的主角，開始自主選擇轉型與發展的道路。中東歐國家在社會主義時期，被視為共產主義的樣板戲，劇變後成為制度轉型的萬花筒。
在此同時，遠在地球另一端的台灣，同樣面臨政治與社會的激烈動盪。1988年1月13日正是前總統蔣經國的逝世之日，國民黨在台的蔣家體制，在這天藉由蔣經國之死，象徵性畫下歷史句點，而就在蔣經國晚年重病之際，台灣的民主活動早已進行多時，蔣經國一離世，隨著李登輝繼任，當時的黨外運動也逐漸檯面化。八零年代後期的台灣經歷解嚴、鬆綁報禁、黨禁、萬年國會走入歷史、民意機關全面改選等，各式各樣輿論百花齊放，政治自由氛圍濃厚，在李登輝的領導下國民黨繼續執政十多年。在這段期間內，國民黨自然不可能自動檢視它過去對人權的侵害，也不可能在道德上否定自己的過去。
民進黨合法化後藉由參與公職選舉，進入權力核心，國民黨除了無法再像過去一樣，專制壟斷政治權力外，其作為政黨該有的角色並未受到影響，仍然持續參與各項大小選舉。這樣妥協式的民主轉型過程， 造就了台灣的寧靜革命，但也讓台灣在推動轉型正義時，面臨和波蘭類似的困境。
到目前為止，臺灣結束近四十年的戒嚴統治，已超過四分之一世紀，但是對於這段歷史，社會認識仍然不足，除了對受害者的補償之外，其餘幾乎是原地踏步；大多數的歷史檔案仍不曾解密，威權象徵仍充斥於生活場域，威權時期取得的不當黨產尚未清查歸還，足見台灣的轉型正義仍有待努力。儘管台灣經歷民主化、社會經濟的穩定發展，兩千年也經歷了政黨輪替，在新興民主國家中表現有目共睹，但在轉型正義的工作上卻進展緩慢。面對二二八事件以及白色恐怖等國家暴力，就連基本事件樣貌都沒有清楚向社會為大眾說明。二二八雖然進入中小學教材、有國家級紀念館、國定假日、補償、官方出版的調查報告，都對於責任歸屬以及歷史的對錯，至今仍未有定論。白色恐怖的調查過程更是停滯不前，至今只有部份補償，至於紀念館等記憶方案（memory projects）則是在近年民間的催逼下才逐步成型。
今天是一年一度的二二八紀念日，期待台灣轉型正義的未盡之路，能有走到終點的時刻。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]