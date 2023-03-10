七成國會受訪者認為數位人權低落　民團籲立法與國際接軌

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OCF 執行長李欣穎引用《天下雜誌》報導，指責政府針對 2022 年戶役政大規模個資外洩事件的處理太過緩慢、推諉，使得裸奔個資成為詐騙犯罪的材料；她呼籲，政府應趁選前最後兩次立院會期，積極提出補救方案，而不只是檢討。
對於越來越盛行的網路犯罪，受訪者認為，網路投資與金融詐騙、性剝削與性私密影像傳播等問題迫切需要修法改善。司改會數位法小組召集人林俊宏表示，個資外流會直接導致第三方可輕易非法利用，而目前台灣數位人權法治都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，除建構法治勢在必行，政府與國會必須通盤討論。
另針對監控設備與資料應用管理，該報告顯示，立法院對於禁止公部門採購中國監控設備具有高度共識，也認同監控、辨識系統及資料調取需有充足法律授權與程序適用。
台權會數位人權專員周冠汝表示，台灣人臉辨識系統的使用，在去年《兩公約》審查中被發現缺乏法律依據，政府應盡速釐清相關法源、訂定防止濫用規範；另外，政府與企業還需注意大型資料庫的管理並建立保護措施，避免將個資聚集一處，以分散風險。
在數位資訊流通高度發展的情況下，資訊安全與數位隱私保護已成為國安重要環節。三民團希望藉由《台灣資料隱私政策國會意向調查報告》的調查與發布，喚起行政機關、國會與國民的重視，也呼籲立院儘速推動相關法案的制定，提升數位人權保障。