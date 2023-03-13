日本口罩今解禁！岸田「以身作則」　街上仍有民眾戴緊緊

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岸田文雄13日上午8時左右，走進首相官邸時，並未配戴口罩。當日媒問及此事時，岸田文雄向記者表示，是否摘下口罩是以個人判斷為準，並非強制每個人都得摘下口罩，「我認為我摘下口罩的場合會變多」。
岸田文雄隨後補充稱，「若是在難以通風的場所，或前往如療養院等會與重症化高風險族群接觸的場所時，仍須配戴口罩，政府目前也已經做出說明，未來也會持續溝通，讓每個國民不會感到困惑。」
岸田文雄自2021年10月上任以來，外出時皆有戴著口罩，不過在口罩令鬆綁第一天將口罩摘下，同行的首相秘書官與警護官也沒有戴口罩。有官邸工作人員透露，這是岸田文雄就任以來，在可確認狀況下第一次沒戴口罩。
雖然民眾可依自己判斷選擇是否配戴口罩，但政府仍建議在醫療機構、高齡者設施、擁擠大眾運輸工具上佩戴口罩。不過搭乘交通運輸時不再強硬要求乘客戴口罩，超商等場所也不會要求客人戴口罩，但工作人員多數情況在一段時間內將持續戴口罩。另外，日本將於4月1日展開新學期，屆時也不需要戴口罩上學，若是在4月1日前舉辦的畢業典禮，師生也不需配戴口罩。
不過日媒發現，即使政府已經解禁，在東京丸之內的辦公大樓區域，仍看不到摘下口罩的民眾，連要搭乘東海道新幹線的呂可，基本上也都沒脫掉口罩。有民眾表示，由於新冠肺炎隔離措施尚未改變，因此目前仍會選擇繼續戴著口罩。還有民眾稱，已經戴了3年的口罩了，現在不戴反而覺得有點尷尬，因此還會持續戴著口罩一陣子。
《共同社》調查顯示，在口罩令鬆綁之後，仍有56.8%民眾表示會「繼續配戴」，減少配戴口罩次數的民眾則佔了35.1%。