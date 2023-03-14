讓移工走進台北故宮　民團跨界推動平權

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然而，故宮對於這塊受眾缺乏瞭解，不知從何開發，因此找上擁有全台最大移工社群的非營利組織 One-Forty，開啟長達三年的合作計畫，以觸及更多台灣的東南亞族群。One-Forty創辦人陳凱翔特地為故宮舉辦「博物館參觀設計工作坊」，將平時與移工相處的經驗融入工作坊中，帶領參與者站在移工的角度，了解移工在逛博物館可能面臨的困難與考驗，並設計出一套移工友善的博物館參觀方案。
雙方合作之初，為了讓移工認識故宮、了解如何前往，One-Forty拍攝印尼語影片，向移工介紹如何從台北車站搭車前往故宮博物院參觀。次年，更進一步延伸到移工搭飛機經驗，介紹了幾款乘機適用的故宮特色紀念品，如「墜馬髻」頸枕、「本宮乏了」眼罩，賦予文物新的目光與價值。
One-Forty創辦人陳凱翔分享，很榮幸能和故宮有這跨界的合作，過去故宮有 80%的觀展者都是外國旅客，疫情期間雖然少了外國旅客，但也讓我們開始思考要如何讓東南亞移工走進故宮，使用台灣豐富的公有文化資源，以實踐文化平權的精神。
One-Forty表示，每年都會寄出千份「好書伴學習包」，讓全國各地的移工在工作之餘，能夠學習中文。2021年，在這學習包加入了一份學習單，介紹12個出現在故宮鐘鼎上的金文圖像。讓移工能利用休假日前往故宮，找到毛公鼎、散氏盤上對應的金文，為學習帶來更深刻的印象與記憶。
One-Forty的許多移工學員分享，下課後，常常與同學相約到故宮旅遊。這個合作不只讓移工有機會走進故宮，也意外的創造移工與雇主友善的互動。像是一位印尼移工 Naida Eka 說道，她與雇主分享到故宮的觀展經驗時，沒想到身為台灣人的雇主竟沒有去過故宮，因而與雇主相約下次到故宮旅遊。
【關於 One-Forty】
One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）是一個關注東南亞移工的非營利組織，致力於培力東南亞移工，讓他們能透過教育與學習累積自己，回鄉後有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，同時也定期籌劃各式文化交流活動，創造台灣人與東南亞移工互相認識的機會，進而學習尊重與同理。更多One-Forty的訊息，歡迎前往官網：https://bit.ly/404y4NI