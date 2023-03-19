影響有限？國際刑事法庭發蒲亭逮捕令 外媒：餘生帶污點
國際刑事法院（ICC）17日對俄羅斯總統蒲亭發布逮捕令，指控蒲亭犯下戰爭罪，包括將烏克蘭兒童非法驅逐到俄羅斯，引起全球震撼。不過外媒認為，這項逮捕令實際影響力有限，蒲亭在國際法院受審可能性極其微小，但在道德譴責上可能將會為蒲亭的餘生帶來污點。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《德國之聲》報導，ICC對蒲亭發出逮捕令，是ICC首次對聯合國常任理事國領導人發出逮捕令。ICC在聲明中指出，有合理理由相信，「在烏克蘭被佔領地區非法驅逐兒童以及非法轉移兒童至俄羅斯聯邦的戰爭罪行負有責任」。報導指出，這項逮捕令的實際影響力有限，蒲亭在國際刑事法院受審的可能性極其微小，因為莫斯科不承認該法院的管轄權，也不會引渡其官員受審。
不過《美聯社》報導指出，這項逮捕令在道德上的譴責可能將給蒲亭的餘生帶來污點，尤其是當蒲亭欲前往有責任逮捕他的國家參加國際峰會時。羅斯格大學國際法及軍事衝突專家哈格（Adil Ahmad Haque）向《美聯社》表示，逮捕令意味著「蒲亭能去中國、敘利亞、伊朗等盟國，但無法到世界上其他地方，不會去可能會逮捕他的ICC成員國。」
前國際法院檢察官克蘭（David Crane）指出，蒲亭會永遠被打上遭全球鄙視的烙印，「他已經在全球各國失去政治信譽。」
雖然在逮捕令發出後，ICC的123個成員國有義務在蒲亭踏上其領土時實施逮捕，並將其轉移給海牙審判。但ICC並未設警察部隊行使逮捕令，而是靠其成員國來執行。若依照過去經驗，ICC成員國並不一定會依規約實施逮捕，尤其是涉及到蒲亭這樣的現任國家元首。