新冠結束換「殭屍病毒」流行？羅一鈞開口了：做好4件事
胸腔暨重症專科醫師黃軒日前在臉書上提到，有國外研究人員在挖掘西伯利亞永久凍土時，發現並復活了13種史前的病毒，將之稱呼為「殭屍病毒」，且在未來可能引發大流行，頓時「殭屍病毒」成為熱門關鍵字。不過疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，在科學上這些病毒要重新流行的機率微乎其微，且在經過這次COVID-19後，人們對流行病的防範知識已更加充實；高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科也提及，土裡或冰層中確實有埋藏已久的病毒，不過醫界對其了解不深，大流行只是推測，無法明確了解其特徵或感染症狀。兩人皆提醒，短期內民眾不需過度擔憂，平時勤洗手、戴口罩、養成好的衛生習慣並定期接種疫苗才是上策。
記者張志浩/綜合報導
黃軒指出，過去有科學家在阿拉斯加凍土掘出的女屍身上，發現1918年西班牙流感的病毒株；2012年科學家也證實，在冰凍300年的西伯利亞女木乃伊身上，發現天花病毒的遺傳基因殘跡，認為應把「殭屍病毒」視為未來風險，「也許不在我們這一代，可能是下一代，但人類把地球持續加溫下，凍土持續融化、殭屍病毒出現，就有可能無處不在」。
疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，「殭屍病毒」在科學上還處於假設的階段，不過病毒長期在冰層等極端環境下，就算被復活，引發流行的機率可說是微乎其微。羅一鈞提及，這些被稱為殭屍的病毒，大多以「流感性」病毒為主，包括百年多前的西班牙流感，不過病毒要大流行除了動物與人類的接觸外，空氣和飛沫才是最重要的條件，民眾勤洗手、戴口罩、養成好的衛生習慣並定期接種疫苗，就是防範病毒流行的根本之道。
感染內科主治醫師張科則說道，某些地區的土裡或冰層中確實有埋藏已久的病毒，這些病毒特性不一，有死的也有活的，是細菌、病毒或寄生菌都無法完全得知，因此「殭屍病毒」始終是個假設；不過若以西班牙流感來說，百年前流行時致死率確實高，主要攻擊人類的呼吸道，但現今醫療進步加上人類抗體演化，是否引發流行更是未知數。
總歸來說，雖然「殭屍病毒」名稱看似可怕，且未來流行機率不保證為0，但現階段都還是專家們的假設，從醫師的角度來看，短期並不會面臨大流行的危機，且COVID-19疫情剛結束，全球防疫觀念升級不少，只要維持良好的衛生習慣和辨別正確資訊，無需過度擔憂資訊量較不明確的「殭屍病毒」。