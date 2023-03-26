性行為害癌指數飆升！醫曝健檢前「地雷行為」：要忍7天
你今年做健康檢查了嗎？致命疾病及早治療痊癒效果越佳，依據職業安全衛生法也會提供免費的勞工健檢，不過新光吳火獅紀念醫院健康管理部副主任柳朋馳，提醒民眾無論是勞工健檢、自費健檢，若是在檢查前熬夜、狂健身、跑馬拉松、性性為、改變生活型態，都會影響檢測出來的數值不準確，像是性行為引發泌尿道、攝護腺發炎，恐讓癌指數上升，不僅增加醫師判斷的困擾，甚至可能讓病患需要擇日再進一步追蹤， 造成醫病雙方的不便。
記者鍾怡婷/綜合報導
柳朋馳醫師根據過往案例分享，有不少健檢民眾忽略前一天要避免性行為，導致小便檢測出殘留精液，影響健康檢查數值，提醒民眾前一天一定要避免性行為，尤其頻繁性行為會增加攝護腺、泌尿道發炎問題，當攝護腺發炎會影響攝護腺癌指數上升，事後看報告考量到罹患攝護腺癌的風險，恐怕變成要進一步影像檢查，除了增加醫師判斷的困擾，也會讓病人徒增麻煩。但過度頻繁性行為並沒有一個數字標準，最保險的就是健檢前7天內都先避免進行性行為，或適度減少，讓檢查數據可以更準確。
當然還有一般常見健檢前要避免的行為，包括空腹時間要足夠，不要熬夜、大吃大喝，不過最重要的標準就是要維持平常的生活模式，若是特別在健檢前刻意維持健康生活，像是前一週刻意不抽菸、不熬夜，除非能夠一直維持下去，否則就算健檢結果都沒有亮紅燈，也只能代表當天、當次的身體狀況，反而會誤判這一整年的數值，讓下一次健檢結果出來無法參考比對。
呼籲民眾準備健檢的過程不要急於一時讓數據變漂亮，像是健檢前狂健身、跑馬拉松，都反而會讓肌肉酵素（CPK）飆升，造成數據上的明顯異常，在健檢前維持正常的生活型態，才能避免驗出來的數據正確且不需要重複檢測。
最後醫師也提醒，健檢報告出來沒有紅字不代表沒事，還是要看歷年健檢報告的趨勢差異，最不樂見的就是看數值逐年攀高，卻不積極控管，直到某一年健檢發現已經造成器官受損；當然僅有當次看到紅字也不要太過恐慌，有些也許是跟酵素活性有關係，後續可以搭配影像檢查近一步確認身體狀況。
最重要的是健檢有出現異常就要跳脫健檢回歸門診追蹤，像是發現大腸息肉，就算切除了隔年還是一定要做大腸鏡檢查，並且積極追蹤大腸狀況，一般健檢是沒有出現異常，那就2-3年全面檢查一次，而不是已經看到問題，還是靠著每幾年健檢來追蹤。