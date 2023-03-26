健檢不花冤枉錢！「2重點」挑選項目：各年齡選法差很多

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若是沒有明顯的家族病史的民眾，以最基本的健檢項目來看，40歲左右的建議加上腹部超音波，尤其是民國76以前並沒有強制性施打B肝疫苗，接種率不高，但根據資料顯示台灣每6-7個人中就有一個人罹患B型肝炎，做腹部超音波可以檢查肝膽胰脾腎，所有腹部實質器官都可以透過超音波檢查；還有這個年齡層的癌症患病機率高，建議腸胃道、子宮頸抹片、大腸、婦科都可以納入檢查清單。
40歲後每5至10年可定期做同樣的健康檢查，到了65歲以後逐年增加需要的健檢，不需要太早暴露到進階檢查的正子輻射之中，不過若有家族史、疾病史則一定要定期回到門診追蹤、控制，把自費性的健檢當作門診檢查不足的額外補充。至於到70歲後若是老菸槍、肥胖、睡眠問題，就要擔心心血管問題，增加檢測冠狀動脈鈣化指數。
聯安診所健康管理中心護理主任曾斐敬表示，若是以提早預防的角度來建議的話，30歲的族群可以增加生育相關，像是女性抹片、男性精蟲分析、慢性過敏原，避免身體長期處在發炎狀態，導致自律神經失調，生活品質變差；40歲是賀爾蒙開始變化的年齡，建議增加性賀爾蒙或壓力賀爾蒙檢測，避免賀爾蒙低下導致早衰，提早調整也可以改善焦慮、睡眠品質差、專注力不足的問題。
至於心血管問題，曾斐敬則建議提早50歲開始定期檢查，因為進入更年期後，會缺乏足夠的賀爾蒙來保護血管，讓心血管風險變高，也別忘了先做骨質密度的檢測，提早知道骨本是否有在流失，等60歲也可以將兩份健檢資料對比，同時50歲也是癌症好發高峰期，全癌的檢測就顯得相當重要，早期發現也可以讓術後痊癒狀況更佳。至於60後則會開始關注肌少症、骨質問題，避免忽略骨質疏鬆，導致一跌倒就爬不起來，演變成需要長期臥床。
最後柳朋馳醫師提醒，健檢報告出來沒有紅字不代表沒事，健檢主要是看歷年報告的趨勢差異，最不樂見的就是數值逐年攀高卻不積極控管；當然只有一次健檢看到紅字也不需要太過害怕，有些可能是跟酵素活性有關係，只要搭配影像檢查就可以進一步確認。最重要的是，當健檢出現異常就要回歸門診定期追蹤，而不是靠著每隔好幾年一次的健檢來觀測，一不小心小病小痛恐怕快速惡化成奪命劊子手。