崑山科大時尚學程台北時裝週展演完美詮釋台南文化

崑山科技大學時尚學程入選6位學生參加「台北時裝週AW23」服裝設計院校之校際展演，以「台南400年」為主題展現12套作品，深入探討台南的歷史脈絡、常民生活、織品時尚與科技，以時尚設計師的見解重新詮釋與探討台南文化。
記者張振興/台南報導
「台北時裝週AW23」校際展由崑山科大時尚學程設計師們從西拉雅文化、荷蘭時期、日治到民國，運用傳統編織、幾何圖形、時代特徵與建築色系等元素，將作品充分展現台南的人文氣息，包括林靜茹「遇見西拉雅」、李家誼 「牽卦結姻緣」、楊宜靜「大航海之夢」、郭羽瑄 「普羅女力覺醒」、陳鈺涵 「Tufting food」、林曉晴「線·存」等作品，該系更結合台南在地廠商仁美商標及明林蕾絲的織品材料來做設計。
崑大科大校長李天祥表示，時尚學程專業訓練有別於他校，以時尚產業不同領域專業人才的培育養成為主，在服裝設計的專業訓練是以整體造型設計師、時尚策展、管理的角度進行服裝設計。
時尚學程主任陳怡君特別感謝南晃交通器材工業份有限公司的贊助，同時表示：「時尚產業是一個非常龐大的跨領域產業，鏈結的產業越多，越能創造跨域產業彼此共存共榮的美好成果。本次演出發揮校內跨域整合能力，以時尚設計師的見解重新詮釋與探討台南文化。