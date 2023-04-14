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石虎寶寶滿月了！「初次健檢」氣到懊嘟嘟：人類別碰我

▲石虎「春捲」在3月6日平安誕下兩隻石虎寶寶，照片中是母石虎。（圖／臺北市立動物園提供）
▲石虎「春捲」在3月6日平安誕下兩隻石虎寶寶，照片中是母石虎。（圖／臺北市立動物園提供）

記者李惠婷/綜合報導

臺北市立動物園透過林務局野生動物救傷收容體系，與特有生物研究保育中心及屏東科技大學合作進行「石虎保育繁殖計畫」，其中幸運獲救轉由臺北市立動物園收容照養的石虎「阿給」和「春捲」配對成功，春捲在上個月（3/6）平安誕下兩隻石虎寶寶，4月11日（二）上午獸醫師及保育員為寶寶們測量體重和檢視性別，初步確認是一對健康活潑的龍鳳胎。

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2020年12月7日民眾在南投市華陽路、貓羅溪附近發現一隻雌性小石虎，頭部疑遭車輛撞擊，於是立即將牠送到特有生物研究保育中心救治，由於主要傷勢在頭部且精神狀態不佳、活動力較弱，獸醫師和保育員為減少麻醉次數，大多數時間都是用毛巾將牠全身捲起來保定，只露出頭部進行清理傷口和敷藥，因此暱稱牠為春捲。

▲石虎寶寶：大膽！是誰摸我的頭？（男生）（圖／臺北市立動物園提供）
▲石虎寶寶：大膽！是誰摸我的頭？（男生）（圖／臺北市立動物園提供）
後來這隻個體的外傷雖然痊癒了，但疑似車禍傷到腦部，加上未能通過野放前的評估測試不宜野放，於是在2021年7月20日送到臺北市立動物園保育研究中心照養。

臺北市立動物園諶亦聰園長表示，石虎春捲在臺北市立動物園保育研究中心新家的適應情形良好，為了增加石虎域外族群的基因多樣性，照養團隊在今（112）年初嚐試讓春捲和同樣是因為救傷收容，來自特有生物研究保育中心的雄性個體阿給配對。搭配生殖荷爾蒙檢測推估及行為觀察，保育員於3月6日上班巡場時發現春捲生寶寶了，再透過監視器畫面回放檢視，確認春捲是在當日清晨平安誕下兩隻小寶寶。

▲第一次看到這麼多「人類」，石虎寶寶顯得有些不開心！（男生）（圖／臺北市立動物園提供）
▲第一次看到這麼多「人類」，石虎寶寶顯得有些不開心！（男生）（圖／臺北市立動物園提供）
雖然是第一次生產，但春捲的母性良好，為了讓石虎媽媽維持產後的健康及泌乳量，保育員不僅增加食物的份量，還額外添加了貓科動物的營養補充素。兩隻石虎寶寶在媽媽春捲和保育員的呵護下長得頭好壯壯，約兩周大時開眼，活動能力亦逐漸提升，已經可以趴趴走跟著媽媽轉換巢點。

隨著寶寶活動力發展趨於成熟，照養團隊與獸醫師們在4月11日（二）上午，把握石虎媽媽外出活動的時機，將寶寶帶出巢箱進行形質測量。除了測量體重、胸圍、身長外，亦藉由目測外生殖器官的樣貌判斷，初步確認阿給和春捲的兩隻寶寶是一公一母，公的寶寶體型略大，體重分別為702公克（公）及628公克（母）。

▲獸醫師為石虎寶寶聽診（女生）（圖／臺北市立動物園提供）
▲獸醫師為石虎寶寶聽診（女生）（圖／臺北市立動物園提供）
為了避免石虎寶寶沾染人類氣味，引起媽媽警覺甚至做出傷害寶寶的行為，照養團隊目前是透過監視器影像密切關注母仔的一舉一動。未來阿給和春捲的兩隻石虎寶寶是否參與野放訓練回歸山林，抑或是留在動物園內接棒域外保育的使命，將會由專家群審慎評估。

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