今起口罩解禁！搭公車捷運都免戴 醫示警：4族群不要脫
口罩禁令再鬆綁，指揮中心宣布今(17)日起開放搭乘大眾運輸，由強制佩戴全面改為「建議佩戴」，之後搭公車、捷運、高鐵沒戴口罩也能搭車，而「醫療照護機構」和「救護車」仍必須全程戴口罩。但所有人都可以放心脫口罩趴趴走嗎？倫詠診所陳雅鈴醫師建議4大族群，還是應該戴好口罩才能保護自己和他人。
記者周淑萍/綜合報導
口罩禁令逐漸逐層鬆綁，先是戶外，接續有室內、校園等，今天開始搭乘大眾運輸系統也不需要強制佩戴口罩，越來越多的場域都可脫口罩，但，戴還是不戴，民眾不免有點猶豫。對此，倫詠診所陳雅鈴醫師表示 ，因為病毒通常都是透過空氣飛沫傳染，因此還是會建議嬰幼兒、免疫力低下、65歲以上長輩以及目前身體有不適的民眾，不僅在搭乘大眾運輸系統不應該脫口罩，進到室內等人潮較多的場域也應該戴好口罩，保護自己同時避免傳染給他人。
陳雅鈴醫師補充說明，很多慢性病患者自身的病識感不高，常常忽略對於自身的防護，以糖尿病患來說也是一群免疫力差的族群，會建議在室內或是人潮較多的地方提高自我的防禦力。此外，醫師在門診上觀察到，近期是諾羅病毒高峰，造成上吐下瀉的不適症狀，此外腸病毒、腺病毒、流感等疾病的預防還是不可鬆懈。
此外，針對家長心中的大魔王「腸病毒」，疾管署表示，近年民眾習慣使用酒精進行環境消毒，但酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用「含氯漂白水」進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。
一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入100 c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1,000 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入200 c.c.漂白水。疾管署提醒，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。