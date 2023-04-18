受惠台商回流及雲端服務需求　去年電腦製造業產值破3千億大關

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2022年，隨著缺料情況緩減，物聯網、人工智慧、雲端運算等新興科技持續擴展，帶動相關產業的供應鏈需求暢旺，加上廠商產線移轉回台效應延續，推升產值達3215億元，創2003年以來新高。
按產品別觀察，自2019年起，我國電腦製造業以伺服器占最大宗，去年產值達1940億元，占60.3%，年增59.9%，主因業者擴增國內產線並積極投入高階產能，加上雲端資料服務應用成長，推升資料中心相關設備拉貨動能，帶動伺服器接單熱絡。
去年產值以可攜式電腦產值724億元（占22.5%）居次，年增25.8%，主因供應鏈缺料情況緩解，遞延訂單陸續出貨，加上品牌業者積極拓展高單價電競及商用市場所致。而工業電腦產值501億元，占15.6%，年增45.3%，主因工業物聯網、醫療應用、零售等數位轉型相關產業需求強勁，推升工業電腦接單暢旺所致。
經濟部指出，去年在高效能運算、資料中心、人工智慧等新興科技逐漸擴展，大量運算及儲存需求續增下，出口值達104億美元，年增18.2%。
不過，今年受全球景氣趨緩影響，1至3月出口值年減1.4%。按主要出口市場觀察，因美國雲端供應商為我國伺服器生產廠商的主要客源，導致出口以美國為大宗，今年前3月占比達65.5%，隨著資料中心需求穩健，續呈正成長，年增6.3%，而中國及香港占5.8%居次，年減49.7%，荷蘭占5.4%，年減21.2%。