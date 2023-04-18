週四「天狗食日」登場！隔天超美流星雨也報到 觀賞秘訣、時間曝
難得一見的「天狗蝕日」將在本週四（20）登場，民眾在當天早上9點34分至下午14點59分，用肉眼就能觀賞到日偏食的天文奇景，但當天有鋒面通過，降雨可能導致觀測困難；不過也別太洩氣，因為絢麗的「天琴座流星雨」緊接著登場，並於下週日（4/23）又會達到極大，下週日的前後3天都是很好的觀賞時機，預估每小時天頂流星數約18顆，環境更是近年來觀賞條件最佳的一次。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局指出，本次日食中，台灣不在中心食帶上且距離較遠，因此所見的日面食分較小，最小為桃園僅能見到2.9%日面缺角的日偏食，最大為台東6.5%，午後12點34分7秒開始「初虧」，太陽位於天頂偏西南方仰角約73度處，透過遮減光器具可見日面的左下側（日面南偏東側）邊緣逐漸被月面遮掩而出現缺角，之後缺角向日面的左上方向擴展，下午13時10分52秒「食甚」，是見到本次日偏食缺角最大的時候，太陽的左側約有3.2％被月面所遮掩；最後於13時46分47秒，缺角自日面東南側消失而「復圓」，全部歷程約1小時12分40秒。
針對「天琴座流星雨」，台北市立天文館表示，天琴座流星雨在每年4月中旬至月底出現，下週日達到極大，23日前後連續三天適合觀賞，由於流星雨輻射點約晚上21點東升，此時月亮已西沈，不受月光干擾下，是近年來觀賞條件最佳的一次。此外天琴座流星雨雖然不及大型流星雨，但平均亮度高，常伴隨亮度不遜於明亮金星的火流星。
台北市立天文館補充，天琴座流星雨是人類最早記錄的流星雨之一，觀測上不需要望遠鏡，只要選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空即可，若使用高感度相機，配合適當的取景，還能捕捉到流星瞬間的美麗身影。一般來說，出現在輻射點附近的流星較多也較亮，而在離輻射點較遠方向的流星則尾痕較長。