名家論壇》黃柏翰／職涯的選擇，你選了風口或韭菜？

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我們往往從報章雜誌上看到這些可能的“風口”，也講述著這些賽道有著甚麼樣魔幻的前景與即將炙手可熱的職位。但，真的是如此嗎? 在這裡我想先分享個故事, 就是1995-2001間在美國發生的互聯網泡沫 : 當時因為流覽器以及Web的出現, 讓互聯網開始引起大眾的注意；許多人開始相信這個新的概念會大大的改變商業的運作模式。而這也引起眾多投資者的關注及投資。然而, 當一個概念被吹得滿天飛舞但許多被投資公司實際上並無找出適切的商業模式下, 導致公司負債累累, 投資人陸續退場。從專業投資人到一般老百姓都逃不過市場上雪崩式的泡沫幻滅。
概念與商業化是兩件事
每一次的風口，帶來的可能是重塑行業格局的機遇，也可能是亂世出英雄的契機。但這也是大部分人最容易掉入的陷阱 —— 過份關注“洞察”，而忽視具體實現過程中可能遇見的挑戰與困難。
創過業或者是擔任過產品經理的人都知道，概念的形成與實際上的商業化(commercialize)是兩種截然不同的事。前者是趨勢, 什麼東西都沒有；後者是有實際落地的產品讓客戶購買, 可以替企業帶來現金流的。這時就要考慮到產品組合, 定價, 行銷, 客戶接受度等。 簡單來說, 就是要落地。實際的落地過程中，在每一個執行節點上都會出現各種問題和挑戰，而這些恰恰是大多數創業夢想家們不願意去面對的。
概念人人會吹, 但商業化過程的打磨就沒那麼容易。以元宇宙為例，在概念火熱之後，不少玩家入場佈局。其中最出名的要數臉書（Facebook），自更名為Meta著力發展元宇宙後，卻至今未能明確商業化的應用場景，反而傳出大規模裁員的負面新聞。彭博社 (Bloomberg) 更認為這是典型太過想要找尋風口而導致失敗的行銷案例。
產品以及應用場景在哪裡 ?
談到商業化, 一定要談到痛點, 應用場景, 目標族群。而應用場景不是指簡單的丟出來一個想法而已, 應該是更細緻的去探討設想產品在特定場景下的可行性(workable)。許多概念一開始很火紅, 但更往下鑽研的時後, 問題很多, 在當下的技術以及社會/商業環境無法克服的狀況下, 項目就會夭折。
以觸控玻璃為例,早在1960年代此項技術的原型就已經被開發出來, 後續多點觸控的功能也被開發, 但就是遲遲找不到很明確的應用場景, 該技術只能被擱置在那。直到多年之後, 蘋果才請這些已經有相對技術的公司提供樣品讓他們試運轉, 最終才有IPhone的產生。
是否有一個共生共好的生態環境 ?
互聯網泡沫結束後,許多想割韭菜的公司, 技術不成熟的公司, 只打著.Com的名號的虛假公司, 沒有堅實的技術, 商業模式, 以及明確的產品, 都在這次的泡沫出局了。剩下的就是比較實打實的公司(但不是指這些公司就一定會成功), 留下來繼續為這個產業尋找綠洲。
一個產業的興起, 絕對不單單的只是靠一兩間技術領先的公司而已，而應該是整體產業鏈的相互支援與成長，一起支撐著產業的成長。如果只有少數的供應商投入，那可能這個賽道尚未成熟到供應商願意花費成本去開發新的模組與產品，離”共生共好”的狀態還有段距離。
小結
當前ChatGPT的發展也許會成功引領下一代生成式人工智慧的顛覆性變革浪潮，也或許會重演以前互聯網的泡沫爆破，這一點誰也說不準。但對商業社會來說，概念的火爆程度不代表實際的商業價值（除了媒體帶來的流量價值），最終都要落到有實際需求的應用場景。
在職涯的抉擇點上，應該有如同思考投資決策般的洞察。不然以為踏入了風口，但實際上風口還離得很遠，甚至變成了曇花一現的韭菜。
●作者：黃柏翰 Michael／資深投資人，擁有台灣、美國、新加坡、中國大陸的併購/諮詢項目經驗，協助大型集團擴展海外市場。現為孵化器創始人，投資有潛力兩岸的中小企業並協助其數位化轉型。
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