首兩例「本土大角星」驗出！重點症狀變結膜炎？醫師解惑

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日前，泰國證實出現大角星變異株全球首宗死亡個案，不過官方說明，死者是高齡人士，且有其他潛在健康問題，未必能完全反應大角星變異株的嚴重性。
大角星症狀與其他新冠病毒相似，包含發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺喪失、噁心、腹瀉等。網路流傳「確診不再是發燒、咳嗽了，新冠變異病毒大角星入侵台灣，重點症狀竟是結膜炎」。對此，「台灣事實查核中心」訪談醫師群來解答。
台大醫院感染科主治醫師謝思民告訴「台灣事實查核中心」說，產生紅眼的因素很多，例如感冒、新冠等病毒感染，都有可能會出現眼部微血管充血、眼睛發紅的症狀，但如果不嚴重，通常不需要特別治療，只要病癒就會好轉。
謝思民表示，在最近的新冠患者中，他並未觀察到特別嚴重或特別常出現紅眼症狀，若要把結膜炎拿來當作這波疫情的特點，他認為有點言過其實。
中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬也說，「大角星」病毒株造成的症狀，如咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、倦怠無力等，都和其他Omicron變種差不多，並未比較嚴重。
黃高彬還說，國外有統計資料發現，小孩感染XBB.1.16（Arcturus、大角星）變異株可能比較容易出現紅眼、眼睛有分泌物等症狀，老年人則可能不會發燒，易忽略染疫。因此，有糖尿病、高血壓、心肺疾病等的老人家需多留意。
台大臨床醫學研究所教授王弘毅說明，XBB.1.16病毒株並沒有非常大的改變，還是屬於Omicron的變種，以上呼吸道感染為主，且臨床症狀也沒有變得更嚴重。
台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌也告訴「台灣事實查核中心」說，發高燒時眼睛的確會因為發炎而紅一點，但不需要太擔心。中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山也提醒，造成紅眼的因素很多，例如花粉過敏也是原因之一，當民眾出現紅眼症狀時，應就醫做鑑別診斷，不能光憑紅眼就認定自己感染新冠病毒。