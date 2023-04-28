搶勞動節商機 邁泉加10元獲250元豬排、小福利麻辣鍋抽餐券
這幾天全台新商場紛紛開幕，連帶也有幾家知名餐廳開設分店，為了慶祝開幕，推出多重優惠，勞動節連假肯定要出門吃飯消費搶好康。像是來自日本東京炸豬排名店「MAiSEN邁泉豬排」，進駐「NOKE忠泰樂生活」，推出凡點套餐再加10元，即贈原價250元的腰內豬排1份，現賺240元，限量50名，還推出全台僅有忠泰店限定的獨家烙印三明治，外型超萌。小福利麻辣鍋則是進駐京站小碧潭，慶開幕推三重優惠，包含來店用餐並加入iEAT會員，累積品牌集點卡送500元，還能抽最高平日898雙人餐券。
記者葉盛耀/綜合報導
來自日本東京炸豬排名店「MAiSEN邁泉豬排」進駐忠泰集團全新拓展的新形態商場，強調以質感風格為軸心的「NOKE忠泰樂生活」，明日(29)正式對外試營運，為慶祝忠泰全新餐廳開幕，4/29~5/2首四日加碼重量級優惠，活動期間只要選購任一套餐，即可用銅板價10元加購邁泉招牌腰內豬排乙份(原價250元)，每日限量50份，即前50名。
開幕期間也將推出由日本總部獨家研發的醬燒豚肉系列新品，手拍多汁的漢堡排加上炙燒起司，是獨特的和洋風味。還有將曾獲東京車站最佳伴手禮的腰內豬排口袋三明治，改外型推出全球門市獨家烙印限定款，可愛的模樣好看、又好吃，是忠泰店獨賣款。
小福利麻辣鍋則進駐京站小碧潭5樓，裝潢以中藥行為概念主軸，將中藥行的復古元素結合現代摩登設計，並搭配各式用餐俏皮標語，饒富趣味。小福利共有四種湯底可選擇，「經典麻辣」糅合26種中藥材、「鮮香汕頭」以新鮮大骨加多種蔬菜與祕製海鮮乾貨熬出、「蒜香豚骨」是乳白湯汁加上蒜頭和蛤蠣，還有新湯底「輕蔬番茄」。每人價位698~898元，除了獨特肉品，更有熟食、丸餃、時蔬等無限量供應。小碧潭店還多了數道限定食材，像是十八香小酥肉、甜潤冰糖燉梨、咕溜仙草凍、花椒白桃烏龍冷泡茶等。
為慶開幕，5/31前只要到小福利小碧潭店內用，立馬好康3重送。第1重為凡點898和牛套餐，FB/IG打卡就送北海道生食級干貝。第2重，是在Google評論5顆星，送平日4人同行798元升級898元和牛套餐優惠券。第3重則是來店用餐並加入iEAT會員，累積品牌集點卡送500元，還可抽獎最高是平日898雙人餐券。