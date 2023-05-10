茲卡病毒侵台！88國家「一級注意」　症狀、預防5大QA必看

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衛福部疾管署指出，茲卡病毒感染症（Zika virus infection）是由茲卡病毒（Zika virus）所引起的急性傳染病，主要是經由蚊子叮咬傳播，最早在1947年於烏干達的茲卡森林中的獼猴體內分離出來。
目前依據基因型別分為亞洲型和非洲型兩種型別，在中非、東南亞和印度等都有發現的紀錄。過去只有少數人類病例的報導，直到2007年在密克羅尼西亞聯邦的雅蒲島爆發群聚疫情，才對此疾病有較多的認識。
📌茲卡潛伏期多長？傳染方式有哪些？
茲卡病毒潛伏期通常為3至14天。傳染方式有以下幾種：
1. 病媒蚊傳染：如果被帶有茲卡病毒的病媒蚊叮咬，經過約3至14天的潛伏期後開始發病。在台灣，可傳播茲卡病毒的病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊。斑蚊一天叮咬人的高峰期約在日出後的1–2小時及日落前的2–3小時，此時外出時要特別留意做好防蚊措施。
2. 性行為傳染：茲卡病毒感染者可透過性行為把病毒傳給其性伴侶，有文獻報告指出，已在人類精液中發現茲卡病毒，且已有數起茲卡病毒透過性接觸傳染的案例。
3. 母嬰垂直傳染：部分研究發現茲卡病毒可能躲藏於胎盤及存在於羊水中，可經由母嬰垂直傳染。
4. 輸血傳染：此外，由於約有80%的個案沒有明顯症狀，感染者在不自覺下可能經由捐血將病毒傳染他人，因此在流行地區可能會發生輸血感染。
📌感染茲卡病毒會怎樣、有什麼症狀？
疾管署指出，茲卡病毒是黃病毒的一種，不是每位感染者都有明顯症狀，約20%的感染病例會出現典型症狀有發燒、紅疹、關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎等，其他常見症狀為頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、厭食、腹痛及噁心等。
茲卡病毒感染症之症狀與登革熱相似但較輕微，這些症狀通常在3–14天的潛伏期過後開始，症狀持續約2–7天，常會被忽略或被誤認為登革熱。一般人感染茲卡並毒死亡率低，但如果孕婦被病毒感染，胎兒可能會發生腦損傷並伴有小頭畸形或死亡。
📌茲卡病毒有疫苗可接種嗎、如何預防？
茲卡病毒感染症主要經由斑蚊叮咬傳染，目前無疫苗可預防，避免病媒蚊叮咬是最重要的預防方法。疾管署建議戶外活動時，可使用含DEET、Picaridin或IR3535的防蚊液，如果還要防曬，應該先塗抹防曬乳液，再使用防蚊液，或是穿淺色長袖衣褲防蚊。
在居家環境上，要清除家戶內外孳生源，例如清除空花盆積水等。同時也不建議懷孕婦女前往流行地區，如果一定要去務必要做好防蚊措施。
疾管署也建議，凡自流行地區返國後，均應自主健康監測至少2周，持續使用防蚊液至少3周，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，以避免家庭群聚甚至是社區傳播。此外，自茲卡病毒感染症流行地區離境，一個月內要暫緩捐血，避免可能造成輸血感染。
📌台灣感染茲卡病毒病例多嗎？
我國自2016年迄今共確診28例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家。基於國內新增2例自馬爾地夫移入之茲卡病毒感染症病例，疾管署即日起將馬爾地夫旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert），目前我國列為第一級注意（Watch）之國家有88國，列為第二級警示（Alert）國家有1國。