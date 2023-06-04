怕想起來？六四34週年　中國利用集體恐懼使14億人患「失憶症」

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吳仁華認為，真相要完整，就必須追查加害者，透過網路搜尋，一一驗證出三千多名曾參與北京戒嚴部隊成員，「我花了無數時間，破解各部隊番號、代號，蒐集相關官兵聊天紀錄，赫然發現戒嚴部隊人數二十五萬，十九支部隊，其中有十四個陸軍集團軍，非常驚人的規模」。終於找到從背後高速追壓學生的天津警備區坦克第一師第一團一零六號坦克二炮手「吳彥輝」，驗證確切身分的那一刻，吳仁華趴在電腦前痛哭。
但六四事件已經34年，中國人對於天安門廣場曾發生過部隊碾壓學生的事件，卻是「沒有記憶」或是「不敢有記憶」。對此，八九民運重要領導成員鄭旭光表示，在六四大屠殺後各單位全面清查，城市內大部份在體制內生存，任職行政、企業、事業單位，都屬國家部門，受黨組織管。「你是否上街了？你知道有其他人什麼情況？你是什麼情況？戒嚴前你怎麼做？戒嚴後你怎麼做？六四開槍後你怎麼做 ？」
鄭旭光表示，當局用三階段區分，比如六日再上街和戒嚴後再上街完全不同。悼念期間上街可能作一般處理，對抗戒嚴令罪加一等，清場之後還在抵抗那又是另一個情況。鄭旭光指出，很多人都說不記得、沒有看過，「如果沒有別人佐證，在這情況下可能你就會說沒有參與。你見誰都會說沒參與，你怕別人檢舉你。」
鄭旭光提到，對黨和政府的反對動亂、平息反革命暴亂必須表態，但這樣的環境下，反對是極少數，因為反對就沒有公職、工資沒處領，因此決大部分的人都表示堅決支持。「支持的結果就是『暴徒打了、殺死解放軍，是一種動亂，參與的人不明真相，被少數壞人利用，壞人需要堅決嚴逞』類似這樣的一套說詞，日復一日、年復一年你就要重複的。」
鄭旭光表示，中國有一種很強的恥感文化，很難堅持自己是因為怯懦或是種種原因說了虧心話、半了虧心事，最後慢慢心理記憶會轉變，會認為確實被壞人利用，甚至說這些年中國經濟大發展幸虧鄧小平出手很準，一切源於鎮壓之後經濟就好轉，再也沒有人亂。「就整個重新敘事，官方有官方的敘事，它比較僵化；在民間有民間另一套主流敘事。」、
對此，吳仁華也提到，曾經有中學生翻牆看他的書，了解真相後去問他的母親，但母親最初謊稱沒這件事，在追問之下，才被迫承認，在專制體制下，提真相會付很大政治後果。
吳仁華指出，中國利用很大資源發動大外宣、海外社交媒體進行六四歷史篡改。連近日很熱門的生成式AI聊天機器人ChatGPT，用繁體中文和簡體中文發問，得到的結果卻大不相同，若是用簡體中文問，得到的都是中國官方對六四的說詞。
鄭旭光則指出，鄧小平接見戒嚴部隊指揮官時用了這場「風波」，刻意迴避清場時用北京已發生反革命暴亂的字眼。另從領導階層的訃告可看出官方態度，楊尚昆去世時儘量淡化，李鵬訃告又回到八九六四定性嚴厲「暴亂」的重現，可見習近平為首的中共領導人的看法。
鄭旭光認為，當年負責的中共高層都過世了，戒嚴部隊垂垂老矣，看來官方就是「耗著」，把當事人、有記憶的人都耗死為止。而吳仁華認為六四比五四運動更為重要，海內外卻缺乏「六四學」，六四真相至今死亡人數都沒個結論，希望能有更多學校、師生投入「六四學」研究，共同挖掘歷史真相以對抗遺忘。