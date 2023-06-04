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常摸電扶梯危險了！重症科醫曝藏「3大病菌」　3高風險場所要注意

▲新冠第4波疫情還在持續上升中，重症科醫師黃軒提醒，病毒也可能通過傳染者的飛沫或打噴嚏傳播，附著在扶手上，呼籲應加強消毒。（示意圖／台北捷運提供）
▲新冠第4波疫情還在持續上升中，重症科醫師黃軒提醒，病毒也可能通過傳染者的飛沫或打噴嚏傳播，附著在扶手上，呼籲應加強消毒。（示意圖／台北捷運提供）

記者徐銘穗/綜合報導

新冠第4波疫情還在持續上升中，天選之人都紛紛中鏢了！疾管署副署長羅一鈞日前表示，新冠疫情將會持續上升，6月底到7月大概都還是處於疫情高點。重症科醫師黃軒分享，近來被問到疫情又開始嚴重，指出在百貨公司、捷運、醫院等公共場所，電扶梯的扶手常藏有「3大病菌」，病毒也可能通過傳染者的飛沫或打噴嚏傳播，附著在扶手上，提醒6點預防。

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重症科醫師黃軒表示，公共場所常見電扶梯，因人流眾多，電扶梯的扶手容易受到各種污染，包括灰塵碎屑、食物殘渣、液體污染、藥物、化妝品等，且其中可能存在3大常見病菌。

▲北捷,手扶梯,電扶梯。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲黃軒說，電扶梯的扶手常見有大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及鏈球菌。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
黃軒說，一是常見於糞便中的「大腸桿菌」，可能透過人們的腳底或污染的物品帶到電扶梯上，二是常見的人體表面可引起感染的「金黃色葡萄球菌」，三是會引起慢性支氣管炎呼吸道感染的「鏈球菌」。

無論是哪種場所，電扶梯的扶手都有可能受到病毒污染。」黃軒提醒，由於醫院病人和訪客的大量接觸，可能存在潛在的病原體傳播風險，醫院的電扶梯扶手可能更容易接觸到病毒；而百貨公司與捷運的電扶梯因高人流導致高風險，所有公共場所的電扶梯都有被病毒感染風險，「病毒可以通過感染者的呼吸道飛沫、咳嗽或打噴嚏傳播，然後附著在扶手表面」。

▲衛生局呼籲家長，外出返家應洗手更衣後再接觸幼童，避免將社區腸病毒帶回家中。（圖／桃園市衛生局提供）
▲在接觸完電扶梯後，應及時用肥皂和清水洗手。洗手是防止細菌感染的最基本而有效的方法。（示意圖／桃園市衛生局提供）
在公共場所搭乘電扶梯時，為安全著想，無法「不碰」扶手。因此，黃軒提出以下６點防範手沾到汙染物的方法：
1、避免直接接觸：儘量避免直接用手碰觸手扶梯的表面。可以利用手套、衣袖或紙巾等物品來間接接觸電扶梯。
2、頻繁洗手：在接觸完電扶梯後，及時用肥皂和清水洗手。洗手是防止細菌感染的最基本而有效的方法。
3、使用手消毒劑：不便洗手時，可使用含酒精的消毒劑，保持手部衛生。
4、避免觸摸臉部：盡量避免用手觸摸臉部，特別是眼鼻口，可減少細菌或污染物進入身體的機會。
5、清潔手扶梯：電扶梯的清潔是防止污染的關鍵。
6、注意飲食禮儀：使用電扶梯時，避免進食或飲食，因為碎屑和食物殘渣可能會滲入電扶梯表面，增加污染風險。

黃軒也建議，在高人流量的公共場所，電扶梯每隔2至4小時應消毒一次，醫療機構則須更頻繁地進行消毒，可每隔1至2小時消毒一次 。交通樞紐的捷運站則建議，應根據使用量和需求定期消毒，可能需要每隔2至4小時或更短的時間進行一次。
 

 

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