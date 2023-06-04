「5種食物」最好少吃！負面影響曝光　醫示警：害腦袋變垃圾

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🔶傷害大腦的5種食物
🔻反式脂肪：反式脂肪是一種人工合成的不飽和脂肪，常見於人造奶油、烘焙食品、薯片、餅乾、冷凍和罐頭食品等加工食品中。反式脂肪會增加心臟病、糖尿病、肥胖等慢性病的風險，也會影響神經發展和血管健康，導致大腦萎縮、記憶力減退、認知功能下降和失智症的發生。
🔻含糖飲料：含糖飲料指的是添加了糖或其他甜味劑的汽水、果汁、運動飲料、能量飲料等液體飲品。含糖飲料不僅會增加體重和血糖，還會影響荷爾蒙分泌和營養素吸收，造成神經細胞受損和血管阻塞。長期喝含糖飲料會降低學習能力、記憶力、整體腦功能和新神經元的生成速度，也會增加發生阿茲海默症或中風的可能性。
🔻精製碳水化合物：精製碳水化合物是指用加工過的穀物製成的產品，如白米、白麵包、白麵粉、餡餅等。精製碳水化合物在消化過程中會迅速轉化成糖分，造成血糖急劇升高和下降，引發情緒波動和注意力不集中。此外，精製碳水化合物也會剝奪原始穀物中的纖維和其他有益大腦的營養素，增加罹患心臟病、糖尿病、肥胖、乳癌和大腸癌等慢性病的風險，以及認知功能衰退和失智症的風險。
🔻高加工和包裝食品：高加工和包裝食品是指從天然食物中移除了重要營養，並用糖、脂肪和鹽取而代之的產品，如方便麵、速凍餐、罐頭湯、零食等。這些食品缺乏對大腦有益的抗氧化劑、歐米珈-3脂肪酸、纖維等成分，而含有過多的卡路里、反式脂肪、添加劑等有害物質。這種西方化的飲食方式會導致身體積聚過多的脂肪，影響大腦組織和血液循環，減少大腦容量，甚至可能破壞血腦屏障，讓有害物質侵入大腦。
🔻酒精：酒精是一種神經毒素，會直接殺死大腦細胞，影響神經傳遞素的平衡。偶爾小量喝酒也許無傷大雅，但長期或過量喝酒會造成永久性的大腦損傷，導致記憶缺失、混亂、不穩定甚至失明。另外，有些*長期*有飲酒習慣的人，甚至於再加上營養不良(如*缺乏*維他命B等)，會造成腦細胞更嚴重的傷害。
黃軒醫師表示，我們生活，仍然有很多的健康食物可以吃，你不一定要吃加工食品、精緻碳水化合物、酒精、反式脂肪、含糖飲料等等垃圾食物，避免久了，我們的腦袋裏，也是滿滿垃圾下的傷害產物（自由基、發災因子和神經損害化學物質），大家千萬記得，健康飲食，才能保持腦袋清醒一輩子的！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！