巷仔內／烏克蘭水壩毀損讓誰獲利？洪災使戰事複雜程度再升級

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新卡科夫卡大壩位於第聶伯河上，是新卡科夫卡水力發電廠的一部分，大壩高度約30公尺，長度約3.2公里，於1956年落成。大壩所蓄積的水庫面積達到2155平方公里，可容納水量達到18立方公里。水庫中的水不僅可用來發電，還供水給扎波羅熱核電廠進行冷卻，另外新卡科夫卡大壩也是烏克蘭南部地區農田灌溉用水的重要來源，以及克里米亞半島的淡水命脈。
而在俄烏戰爭中，由於新卡科夫卡大壩連通第聶伯河兩岸，河西為烏克蘭領土，河東為俄羅斯佔領區，大壩上的道路形成兩軍的前線橋樑，極具戰略意義。
大壩為何毀壞？
根據已知的事實重新梳理，外媒描述大壩受損的詞大多是「breach」、「destruction」、「collapse」，意即岀現裂口、遭到破壞、崩塌，《CNN》報導中特別指出，目前尚無法確認大壩的坍塌是遭到一次蓄意的攻擊，或是結構受損累積而成的後果。根據衛星空拍照片顯示，新卡科夫卡大壩外觀在5月28日時仍然大致完好，但在6月1日到6月2日之間，橫跨大壩的一條公路就已經損壞斷裂。雖然無法確認公路損壞與6月6日的大壩破裂是否有相關，但也不能排除這可能性。
烏克蘭南方作戰指揮部（Operational Command South）於6日率先指責，稱俄羅斯軍方炸毀了大壩，而俄羅斯當地的市長列昂季耶夫（Vladimir Leontiev），第一時間則是否認大壩受損，說烏克蘭的指控是無稽之談。後來列昂季耶夫才改口表示，大壩是因為遭到烏軍砲擊毀壞，稱這是烏克蘭又一次的「恐怖攻擊」，不過雙方都未就自己的說詞提供證據。
白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）稍早曾表示，美國目前還無法確定地說發生了什麼事，仍無具體證據說明是誰該對大壩毀壞負責。但《CNN》報導指出，美國官員仍傾向於認定大壩損壞是俄羅斯造成的。
大壩崩塌之後
如同烏克蘭副檢察總長利特維諾娃（Viktoriya Lytvynova）所說，烏俄雙方都有居民的家遭到洪水淹沒，烏克蘭的赫爾松地區已有1400多人撤離，而俄羅斯的新卡科夫卡市則有900多人被疏散。
烏克蘭撤離民眾痛罵是俄羅斯軍方動的手，並說俄羅斯自從2022年3月控制大壩後，就一直想要淹沒他們的城市。但與此同時，俄羅斯的城鎮也一樣被洪水淹沒，當地俄羅斯動物園無奈表示，園內300隻動物因此被淹死。
新卡科夫卡大壩毀損，影響到周邊農作的灌溉，國際小麥的價格因此上漲了超過3％。英國巴斯大學（University of Bath）的教授海達札德（Mohammad Heidarzadeh）表示，洪水淹沒農田後，留下的淤泥可能需要數年時間才能清理乾淨，這對農業的生產力將帶來巨大影響。
至於扎波羅熱核電廠是否會受影響，國際原能總署（IAEA）則表示，目前評估並無直接的風險，且扎波羅熱核電廠周圍還有其他替代水源。
俄烏雙方究竟誰得利？
總的來說，新卡科夫卡大壩毀損對戰局帶來的變數，並非一面倒對誰有利。對俄羅斯有利的部分在於，大壩上的道路是烏克蘭反攻渡過第聶伯河的可能路線，如今大壩毀損，第聶伯河兩岸大片氾濫，烏軍想要行軍渡河的難度大大增加。在烏克蘭反攻前夕發生，有專家認為無疑是對俄羅斯較有好處。
不過，大壩毀損對俄羅斯不利的部分在於，大壩掌握了克里米亞半島的供水命脈，如今大壩毀損後北克里米亞運河的水位將會降低，這條運河滿足克里米亞半島85％的用水需求，當地的居民勢必會受到影響，俄羅斯在此的防禦也會變得困難。
而對烏克蘭有利的部分在於，至今烏克蘭尚未說明反攻將自何處開始，如今大壩毀壞對第聶伯河東岸的俄羅斯佔領區也造成混亂，可能會提供烏克蘭在別處發動反攻的可乘之機。且基輔之前已多次表明，收復克里米亞半島是他們的戰略目標，那麼大壩毀損對於孤立克里米亞半島，也會起到重大效果。
可以確定的是，無論出自何人之手，新卡科夫卡大壩毀壞已對戰局帶來重大變數，雙方戰略部署因應調整，讓局勢變得更加複雜。
勿忘多次假旗行動
在評估新卡科夫卡大壩毀壞該由誰負責時，也別忘了過去的前車之鑑。比如說去年9月遭破壞的波羅的海北溪（Nord Stream）天然氣管線，當時西方國家第一時間認為莫斯科該為此負責，不過後來卻有越來越多情資顯示，包括《華盛頓郵報》最新指出，美國中央情報局（CIA）早在爆炸前3個月，就掌握烏克蘭的進攻計劃。白宮國安會議發言人柯比對此拒絕回應，只強調目前北溪管線遭破壞一事已由德國、瑞典、丹麥正式調查中，美國不會在調查結果出來前，發表看法。
俄烏戰爭中，各種真真假假的情報戰滿天飛，再透過社群網路的推波助瀾，外界第一時間確實難以掌握真相。無論如何，日內瓦公約明確禁止在戰爭中以水壩為目標，若真有人以蓄意破壞大壩當作戰略手段，絕對應該受到最嚴厲的譴責。