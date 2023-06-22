全明星辯論會／隊長黃豪平勝負欲爆棚！陶晶瑩讚：值得掛海報中央

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全心投入《全明星辯論會》，隊長黃豪平必須針對辯題提出看法，幫團員順稿子，每次錄影有4個辯題，就必須整理12篇稿子，考量論述的連貫性、說服力、表演力，在自由辯論時你來我往，隨時提供其它選手靈感，不斷進行攻防，因為在舞台上短短幾分鐘表演，什麼都可能發生。
在台上多了霸氣、少了笑容，黃豪平接受《NOWnews今日新聞》專訪，坦言很在意比賽勝負，希望每個隊友表現傑出，不想看到任何人被淘汰，尤其擔任隊長這個角色，心境很不一樣，「說話一直是我在做的事，如果連我都不在乎的話，觀眾不會真的把這當一回事，既然我是隊長，頭像被掛在海報上，我有必要做好這件事」。
他頗有感觸地說，「很多人會誤會，覺得喜劇演員不入流、格局不夠，沒辦法說出有內容的東西，我這幾年一直努力想改變這件事，證明黃豪平不只是喜劇演員，其他人也能有相同表現，這幾年不只投資喜劇俱樂部，給後輩更多照顧、支持，就是想讓他們知道走這條路，能創造出的歡樂與格局非常大」。
有別於《綜藝三國智》的大堆頭表演，黃豪平首扛隊長重任，還是擅長的辯論節目，壓力非常大。他不再插科打諢，屢屢以嚴肅論點，痛擊對手的邏輯漏洞，和白隊隊長陳芳語針鋒相對，表現相當傑出，由於節目尺度不設限，有時攻擊力道過猛，難免會走心，甚至在節目上流下男兒淚，他讚美陳芳語比想像中的聰明，用她的方式帶隊，兩隊實力完全不相上下。
《全明星辯論會》是台灣首個辯論綜藝節目，黃豪平比較它與《奇葩說》的差異是「《奇葩說》比較重視論點跟文本，我們會比較偏重情感，拚盡全力辯論，情感部分很重」。而這個節目可貴之處在於完全不設限，由於沒有限制，很容易擦槍走火，選手都是在碰撞當中不斷去修整規則，一邊走一邊摸索。
喜劇被稱為「冒犯的藝術」，但辯論不一樣，要說之以理、動之以情，比起幽默言詞，更重視邏輯、說服力，儘管話題不設限，拿捏論述的尺度非常重要，選手們寫腳本要有論點的脈絡，還要兼具表現力，一不小心就會踩到評審或觀眾的紅線。黃豪平認為，在舞台上互相攻擊，選手不會放在心上，「但如果論點讓受眾無法接受，評審覺得有惡意，影響到勝負結果，我們就必須去調整，比較可惜的是，限制變多的話，瘋狂程度就會減少，這就很難拿捏」。
他表示，「冒犯大過好笑的成分時，就會出現風險，政治、宗教題材需要高技巧辯論，如果我扛不起這個風險就選擇不碰，因為這不僅是自己的表演，也會涉及到其他工作夥伴，在某些議題上要學會收，『扛得了就說，扛不了就縮』」，這就是他的中庸之道。
針對每個辯題，每個人都會有立場，辯論就是要撇開這些前提，純粹就辯論技巧評分，黃豪平在通訊軟體群組會不斷丟出辯論論點給隊員參考，私下也約選手見面練習、交流，他笑說「大家起初會抱怨黃豪平很麻煩，最後都全員到齊，一開始覺得是工作，隨著一集一集錄製下來，大家的心都凝聚在一起，隊員被批評時也會幫忙說話，這份維護彼此的心意是一般綜藝節目罕見的」。
「被誤解是表達者的宿命」，像母雞帶小雞一樣，黃豪平展現小巨人的氣勢，在辯論舞台上保護每個隊員，看著他們被批評可能遭受打擊，但不會限制成員的表達方式，希望他們都能在辯論台上找到自己的說話風格。當說話藝術從小場地的脫口秀，要搬上電視頻道的辯論大舞台，橫跨綜藝界與喜劇圈的黃豪平，在兩端不斷拉扯的拔河繩中，找尋致勝的關鍵。