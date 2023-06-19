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社科人文引導科技外交！政大與美國普度大學簽合作備忘錄

▲政治大學與美國普度大學柯拉克科技外交研究院簽署合作備忘錄。（圖／國立政治大學提供）
▲政治大學與美國普度大學柯拉克科技外交研究院簽署合作備忘錄。（圖／國立政治大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

國立政治大學與美國普度大學雙方繼雙聯學位合作後，日前再與普度大學柯拉克科技外交研究院（Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue）簽署合作備忘錄，將積極推動科技外交相關領域的教研合作與交流，兩校合作連結美國東岸華府的國家政策發展與西岸矽谷的高科技技術資源，同時宣示政大首度以人文社科專業領域加入全球供應鏈、科技安全聯盟的重要里程碑。

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政大今（19）日指出，普度大學是美國享有盛譽的大學，其中柯拉克研究院更是美國首屈一指的科技與國務研究先驅。此次備忘錄簽署儀式在政大校友、現芝加哥駐處處長姜森及副組長黃奕龍引薦與安排下，由前美國國務院公共事務助理國務卿、科拉克研究院執行長蓋達（Michelle Giuda） ，與商學院教授羅明琇為代表，在駐美代表蕭美琴、普度大學校長蔣濛（Mung Chiang）、前美國國務院次卿暨共同創辦人柯拉克（Keith J. Krach）共同見證下進行。

政大表示，面對中美關係緊張，同時台灣在亞太地區具舉足輕重的戰略地位，跨領域的科技外交研究和訓練尤為關鍵，因此政大在地緣政治、國際關係、供應鏈等領域的研究專業及產官學資源，成為柯拉克研究院在推動「科技需促進自由」核心理念下的合作首選。

合作的項目包含與全球供應鏈韌性相關的教學與研究交流，科技外交領域的專業訓練、政策白皮書及個案發表等方向，政大商學院、社科院與國關中心都將投入合作，整合不同區域的文化與經驗，串聯並傳遞全球乾淨網路（clean network）之策略與民主價值。

5G乾淨網路是由美國國務院委託美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）評估電信設備供應，公布的一份全球5G乾淨網路名單，目的在確保其關鍵電信網路、雲端、數據分析、行動應用、物聯網、5G技術不使用到「不受信任」的設備供應商，以免受惡意攻擊者侵害，或受到中國共產黨等專制政府不公正的法外控制。

政大提到，政大與普度大學科拉克研究院皆重視國家安全與外交議題，這份合作備忘錄簽署不僅開展兩校合作的新篇章，更代表了雙方將積極推動科技外交相關領域的教研合作與交流，為維護自由民主價值、發展信賴科技網絡與國家安全政策，搭建更加堅實的基礎。

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