社科人文引導科技外交！政大與美國普度大學簽合作備忘錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
政大表示，面對中美關係緊張，同時台灣在亞太地區具舉足輕重的戰略地位，跨領域的科技外交研究和訓練尤為關鍵，因此政大在地緣政治、國際關係、供應鏈等領域的研究專業及產官學資源，成為柯拉克研究院在推動「科技需促進自由」核心理念下的合作首選。
合作的項目包含與全球供應鏈韌性相關的教學與研究交流，科技外交領域的專業訓練、政策白皮書及個案發表等方向，政大商學院、社科院與國關中心都將投入合作，整合不同區域的文化與經驗，串聯並傳遞全球乾淨網路（clean network）之策略與民主價值。
5G乾淨網路是由美國國務院委託美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）評估電信設備供應，公布的一份全球5G乾淨網路名單，目的在確保其關鍵電信網路、雲端、數據分析、行動應用、物聯網、5G技術不使用到「不受信任」的設備供應商，以免受惡意攻擊者侵害，或受到中國共產黨等專制政府不公正的法外控制。
政大提到，政大與普度大學科拉克研究院皆重視國家安全與外交議題，這份合作備忘錄簽署不僅開展兩校合作的新篇章，更代表了雙方將積極推動科技外交相關領域的教研合作與交流，為維護自由民主價值、發展信賴科技網絡與國家安全政策，搭建更加堅實的基礎。