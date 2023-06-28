2023租金補貼懶人包！7/3上線　分租者領法公開：最高月領1萬4400

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📌Q：要符合什麼條件才能申請租屋補貼？門檻很高嗎？
A：申請者要有符合4項條件，首先必須在國內設有戶籍，二是家庭成員名下都沒有房屋，三是家庭成員平均每人每月所低於租屋縣市公告最低生活費3倍，如台北市是5萬7039元、新北市4萬8000元等（詳見下圖）。最後是，申請時家庭成員都沒有接受社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助，但若自願放棄原租金補貼者不受限。
📌Q：補貼金額差別在哪裡？加碼倍數怎麼計算？
A：每月領2000元還是領8000元？主要差在「身分別」與「租屋縣市別」。申請者身分分三級，第一級為家庭成員2人以上且具低收戶身分，或家庭成員3人以上且具中低收入戶身分；第三級是家庭成員就你一人且未滿40歲，又不具經濟或社會弱勢身分，而先跳過的第二級是不屬第一與第三級者。
釐清申請身分級別後，再依租屋處的縣市區別，租金相對較高的台北市，第一級申請者可領8000元、第二級領5000元、第三級則是3000元，新北、台中、台南與高雄都會區，以及新竹縣市與桃園市依序是5000元、4000元與2400元，新北4都偏遠區與其他縣市則是3600元、3200元及2000元。
有4類人再享加碼倍數，包括未滿40歲的單身青年、2年內新婚家庭、育未成年子女（胎兒也算）家庭，及經濟或社會弱勢家庭，單身青年有1.2倍加碼、新婚家庭有1.3倍加碼，養1個小孩加碼1.4倍、2人1.6倍、3人是1.8倍，經濟弱勢加碼1.4倍、社會弱勢加碼1.2倍。
要注意同時符合2種以上加碼者，是擇高補貼，不是累加。舉例，若你是2年內新婚家庭且有2個小孩、老婆肚子裡還揣著1胎寶寶，又是第一級身分並租住在台北市的話，可領租金補貼8000元，在加碼部分雖符合新婚家庭的1.3倍也符合3子女的1.8倍，但二者擇高1.8倍補貼，也就是8000元x1.8倍，補助金為1萬4400元。
📌Q：申請要準備什麼資料？怎麼申請？
A：申請檢附文件有8項，前3項為所有申請者都要準備的，包括申請書、定期租賃契約影本、申請人名下金融帳號，後5項則視申請者身分是否符合加碼資格，有需要才要準備，包括若育有寶寶要附近1個月產檢醫療紀錄、經濟或社會弱勢身分證明文件影本、載有子女以外者監護記事的戶籍資料、外籍或無國籍家庭成員要附移民署核發的統一證號。
申請方式部分，先前已核准且正在領租金補貼的「舊戶」，除非你沒再租屋了，否則不用再度申請，系統會直接帶入，繼續按月發補助金到租約結束。至於新申請者有以下3種申請管道：
1、線上申請：請準備好上述檢附文件到內政部營建署網站首頁（https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「三百億元中央擴大租金補貼線上申請」網站提出，存檔後點選送出才算完成。
2、臨櫃申請：請在上班時間洽各縣市都市發展局或地政處或工務處等單位辦理，各直轄市、縣（市）政府受理時段詳【112-113年直轄市、縣（市）政府辦理租金補貼之單位、地址、電話及臨櫃時間】。
3、郵寄辦理：不便線上或透過社會福利、民政體系及相關民間團體協助及臨櫃辦理者，可以下載紙本申請書郵寄到內政部營建署或上述各直轄市、縣（市）政府指定機關辦理。
📌Q：租的房子要符合什麼條件？違建可以嗎？
A：首先，承租的房子不可以載居住以外的用途，如小吃店等，且建物用途要符合按住家用稅率課徵房屋稅，或是建物登記主要用途含有「住」、「農舍」、「套房」、「公寓」或「宿舍」字樣。
再來，申請者必須是租賃契約中的承租人，不可以造假，承租人與房屋所有權人不可以是直系親屬，就是你不可以和自己的阿公阿嬤租房子。
而且，不可以是24小時住宿機構，像長照中心、教養安置機構。最後是，每月租金不得超過所屬縣市的租金上限，北市上限為5萬5000元，新北、桃園、台中及新竹縣市是4萬5000元，台南與高雄市4萬元，其他縣市則是3萬9000元。至於違建能申請嗎？只要符合上述條件就能申請。
📌Q：我和朋友分租整層，可以申請嗎？租賃契約只有一份怎麼辦？
A：只要符合申請資格都可以申請喔。如果和朋友分租整層，同一租賃契約承租人有2人以上，應該在契約上註明清楚，並寫明約定分別負擔的租金金額，沒有約定個別負擔租金金額的話，則推定為均等。
📌Q：我是跟「二房東」租房，也可以申請嗎？該怎麼做？
A：如果出租人不是房屋所有權人，也就是「二房東」，建議在檢附租賃契約影本時，一併附上所有權人同意書、委託書或授權書等證明文件，如果申請當下未檢附所有權人同意書、委託書或授權書等，機關審核如有疑慮，將請申請人補件以進行審核。
📌Q：申請要先取得房東同意嗎？房東會被「追稅」嗎？會被轉嫁到租金上嗎？
A：不用取得房東同意就可申請，也不用擔心會被房東報復，因為只要房屋是合法住宅，房客通過租金補貼，房東就會變成「公益出租人」，享有綜合所得稅每屋每月最高1萬5000元免稅額、房屋稅及地價稅都比照自住稅率的稅賦優惠，反而房東還減稅。
📌Q：如果租約到期或是中途換租屋處，可以繼續領租金補貼嗎？
A：都可以喔，只要還有租屋事實就能繼續領。不過，必須在租約到期或搬家的3個月內，檢附符合租金補貼規範的新租賃契約，透過線上補件或郵寄補件辦理，內政部營建署自契約生效日起，按月續撥租金補貼。
最後，如果還有其他問題也可透過以下3種管道查詢：
1、內政部營建署諮詢專線：（02）7729-8003【專人接聽時間：週一至週五上午8:00至下午6:00】
2、內政部營建署網站首頁（網址：https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「三百億元中央擴大租金補貼專區」
3、各直轄市、縣（市）政府【詳112-113年辦理租金補貼之單位、地址及電話資訊】。