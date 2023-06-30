暑假迎颱風季！氣象局估下半年「侵台颱風」3～5個：強度猛且長命
台灣已經進入「颱風季」，中央氣象局表示，今（2023）年截至6月底，北太平洋西部有3個颱風生成，相較於氣候平均值4.3個還要少，歷年資料顯示，6至12月，北太平洋西部約有21至25個颱風生成，侵台數量則為3至5個，氣象局預報中心主任呂國臣說明，預估今年下半年北太平洋西部颱風生成總數「正常至偏少」，侵台個數則是「接近正常」的3至5個機率較大。
記者張志浩/綜合報導
呂國臣指出，今年上半年，分別有珊瑚、瑪娃、谷超3個颱風生成，而未來幾個月，考慮到環流、風向、海溫等條件後，預估北太平洋西部颱風生成總數「正常至偏少」，不過由於近幾個月海溫有不斷升高趨勢，「聖嬰現象」也可能在秋天達到強盛，因此若有颱風侵台，通常都是強度都會達「中度颱風」或以上，需要特別留意。
呂國臣說明，在聖嬰年時，侵台颱風數量大約為2.6個，而颱風生成的位置會「距離台灣與東亞陸地較遠」，所以颱風在洋面上的時間較長，接收較高海溫給予的熱能和水氣後，颱風強度就會偏強。呂國臣指出，正常年7至9月時，侵台颱風的強度上，輕度、中度、強烈分佈平均，但聖嬰年時，輕度颱風的機率很低，侵台時幾乎都是中度颱風和強烈颱風。
呂國臣補充，夏季颱風的路徑上，主要都是生成後往西持續移動，並在呂宋島附近決定要向西往南海，或往北轉向台灣靠近2種路線，當然也不排除有能直接向台灣前進；最後綜合所有預報結果，氣象局預測今年7至9月，氣溫以正常偏高機率較大，雨量則為正常偏少。