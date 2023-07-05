再爆台灣融資立陶宛太陽能廠原料來自中國　王鴻薇：抗中保台翻車

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王鴻薇表示，「中東歐投資基金會」融資基金規模為10億美元，目前通過融資案件包含我國ODM大廠英業達公司（720萬美元）、領峰國際自行車股份有限公司（250萬歐元）、立陶宛太陽能業者UAB Soli Tek Cells（800萬歐元）、我通訊產品業者昇達科技公司（100萬美元）。
王鴻薇說明，目的為持續推動台灣與中東歐國家之合作，融資業務，主要針對台灣廠商有意到中東歐投資或融資，對象是有意來台灣設點或與國內企業以合資、技術合作或建立供應鏈的中東歐企業，又或是中東歐當地廠商和台灣有經貿合作關係，尤其在立陶宛被中國制裁的背景下，說是「抗中保立」基金也並不為過。
王鴻薇直言，這間立陶宛太陽能廠，主因是該公司經營成本提高，又剛好與一位賴姓的供應商有合作，才想要跟我國申請融資，然而這位賴姓供應商，之前合作的公司是中國的「苏州澳京光伏科技有限公司」，其實根本就不符合申請資格，但為了把錢融資出來，賴姓供應商特地換成台灣當時才成立一年多的「世源索電子材料科技股份有限公司」，還透過代表處關照，要降低對該公司進口中國原物料的關切。
最後，王鴻薇痛批，而且我國在促成這樣放棄台灣價值，充滿矛盾的融資案後，還自鳴得意在報告說，成案將成為設處後協助立國商界對抗中國貿易制裁的具體成果，這樣的結論，對照實際狀況，真的是讓人啼笑皆非，當融資出去的每一分錢，都被廠商拿去跟中國進口原料讓中國廠商賺走，「你又在對抗什麼中國貿易制裁？民進黨政府國內高舉抗中大旗，卻如此積極資中，這難道不是雙標？真的被看破手腳。」