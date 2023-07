李玟曾為學員槓上節目組！「26秒飆罵片段」流出　暖舉被讚真性情

▲李玟一生紀錄輝煌,風光站上國際舞台。(圖/NOWnews社群中心製表)

李玟 歌壇大事記出生於1975年1月17日,18歲出道,入行近30年以來共發行14張中文專輯、4張英語專輯。1993年/以本名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲亞軍。1994年6月15日/在台灣發行首張個人唱片正式出道,〈我依然是你的情人〉為出道代表作。1995年6月/李玟發行首張英語專輯《Brave Enough To Love》(勇敢去愛)。1997年11月/李玟正式進軍香港歌壇,發行個人首張粵語專輯《李玟COCO》。1998年1月/李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》,頂著一頭火紅色的牛角頭髮型,展現百變天后的魅力,該專輯為李玟銷量最高的華語專輯。1999年11月/CoCo在美國推出英文專輯《Just No Other Way》,首度站上國際舞台。1999年/李玟擔任Michael Jackson韓國演唱會嘉賓。2001年/李玟因獻唱電影《臥虎藏龍》的主題曲〈月光愛人〉,成為首位在奧斯卡金像獎頒獎典禮表演的華語歌手,歌曲也入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎。2002年/李玟成為首位華人歌手,在美國NBA籃球賽中場演唱美國國歌的藝人。2016年/參加大陸節目《我是歌手》,最終奪得冠軍,並成為該節目首位非中國大陸籍冠軍。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:自殺不能解決問題,勇敢求救並非弱者,生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介,你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線:1925※ 張老師專線:1980※ 生命線專線:1995