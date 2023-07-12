每半年就洗牙有必要？過來人喊：省幾十萬　醫師盤點「4大好處」

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對此，許多網友也紛紛點頭表示贊同，更透露現在有不少診所，都會定期打電話、傳訊息給患者，提醒洗牙時間已到，且「洗一次牙頂多200元掛號費，還能順便檢查有無蛀牙，且裝一顆牙10-12萬，一想到就是乖乖去洗」。
究竟定期洗牙有多重要呢？日前劉馥萱醫師也在臉書上盤點出「4大好處」
🟡預防牙齦疾病 ：牙結石和牙菌斑是導致牙齦疾病的主要原因，定期洗牙可以有效地去除堆積在牙齦周圍的牙結石和牙菌斑，從而減少牙齦發炎和牙周疾病的風險。
🟡防止蛀牙 ：即使你有良好的口腔衛生習慣，牙齒上仍可能有難以清潔到的部位，例如牙齒間的縫隙或牙齦線下的區域。定期洗牙可以清除這些難以觸及的區域的累積物，降低蛀牙的風險。
🟡改善口氣和牙齒顏色 ：牙結石和牙菌斑的積聚可能導致口腔異味。通過定期洗牙，可以去除這些累積物，改善口氣，也可以去除牙齒表面的色素。
🟡維護身體健康 ：口腔健康與身體健康密切相關。牙齦疾病與心臟病、中風、糖尿病等慢性病有關聯。定期洗牙有助於減少這些潛在風險，促進身體健康。
劉馥萱醫師也提醒，13歲以上的民眾，健保給付每半年可以免費洗牙一次，許多來到診間的病人都是為此而來。
【本文獲臉書粉絲團《劉馥萱牙醫師 台中南區 假牙補牙根管治療 口腔照護》授權】