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每半年就洗牙有必要？過來人喊：省幾十萬　醫師盤點「4大好處」

▲口腔內的牙齒是人的門面，許多人都費盡心思想要把它保養好！不過近期卻有民眾，因為沒有定期回診洗牙，而遭牙醫師唸，這讓他開始好奇「每半年洗牙有必要嗎？」（圖／ pixabay ）
▲口腔內的牙齒是人的門面，許多人都費盡心思想要把它保養好！不過近期卻有民眾，因為沒有定期回診洗牙，而遭牙醫師唸，這讓他開始好奇「每半年洗牙有必要嗎？」（圖／ pixabay ）

記者潘毅/綜合報導

口腔內的牙齒是人的門面，許多人都費盡心思想要把它保養好！不過近期卻有民眾，因為沒有定期回診洗牙，而遭牙醫師唸，這讓他開始好奇「每半年洗牙有必要嗎？」貼文引起廣泛討論，專業牙醫師也曾揭露「4大好處」。

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一位民眾在論壇PTT上發文分享，近期到牙醫診所就診，卻因為沒有固定半年洗一次牙，遭牙醫念了一頓，這讓他覺得牙醫是因為工作緣故，才以為每個人都會乖乖去洗牙，覺得這件事恐怕沒有這麼普遍，因此好奇向大眾發問「你們都會半年洗牙嗎？」

對此，許多網友也紛紛點頭表示贊同，更透露現在有不少診所，都會定期打電話、傳訊息給患者，提醒洗牙時間已到，且「洗一次牙頂多200元掛號費，還能順便檢查有無蛀牙，且裝一顆牙10-12萬，一想到就是乖乖去洗」。

▲為何每半年洗一次牙？醫師揭露「4大好處」。（圖／《劉馥萱牙醫師》授權使用）
▲為何每半年洗一次牙？醫師揭露「4大好處」。（圖／《劉馥萱牙醫師》授權使用）
究竟定期洗牙有多重要呢？日前劉馥萱醫師也在臉書上盤點出「4大好處」

 🟡預防牙齦疾病 ：牙結石和牙菌斑是導致牙齦疾病的主要原因，定期洗牙可以有效地去除堆積在牙齦周圍的牙結石和牙菌斑，從而減少牙齦發炎和牙周疾病的風險。

🟡防止蛀牙 ：即使你有良好的口腔衛生習慣，牙齒上仍可能有難以清潔到的部位，例如牙齒間的縫隙或牙齦線下的區域。定期洗牙可以清除這些難以觸及的區域的累積物，降低蛀牙的風險。

🟡改善口氣和牙齒顏色 ：牙結石和牙菌斑的積聚可能導致口腔異味。通過定期洗牙，可以去除這些累積物，改善口氣，也可以去除牙齒表面的色素。

🟡維護身體健康 ：口腔健康與身體健康密切相關。牙齦疾病與心臟病、中風、糖尿病等慢性病有關聯。定期洗牙有助於減少這些潛在風險，促進身體健康。

劉馥萱醫師也提醒，13歲以上的民眾，健保給付每半年可以免費洗牙一次，許多來到診間的病人都是為此而來。

【本文獲臉書粉絲團《劉馥萱牙醫師 台中南區 假牙補牙根管治療 口腔照護》授權】
 

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