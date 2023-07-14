崑山土城非營利幼兒園年度績效考評卓越 公共化幼教辦學深獲肯定
台南市政府委託崑山科大辦理崑山土城非營利幼兒園，為台南市首間委託科技大學校院辦理的非營利幼兒園，此次於台南市教育局111學年度績效考評榮獲優異成績，尤其今年更新考評項目，實屬不易。
記者林怡孜/台南報導
崑山土城非營利幼兒園的母機構崑山科大在公共化幼兒教育責無旁貸，並承擔兼具大學社會責任，希望成為公共化幼兒教育的領航者。在校長李天祥與副校長鐘俊顏指導及支持之下，短短三年的經營已樹立好口碑、好名聲，更榮獲教育局111學年度績效考評96分高分的卓越成績，其中非營園長徐如美功不可沒，從創園至今領導著行政與教學團隊，秉持著母機構的辦學理念，與教職員工努力不懈的精神，深獲家長們的肯定與信任，有此佳績，園長的優質領導深得人心。
本園計畫主持人兼園務輔導教師王美晴指出，崑山土城非營園年度績效考評成績優異，除了母機構提供的資源與指導成為營運重要的養分外，非營園長徐如美及教職員工更是貢獻良多，積極投入於幼教工作，繁重且瑣碎，更為母機構帶來榮耀，實屬難得。王美晴也感謝台南市教育局及考評委員，看見本園行政及教學團隊的努力及耕耘，不僅激勵團隊，對團隊而言更是正向的肯定。最重要的是感謝家長們的肯定與支持，是前進的最大動力。
崑山土城非營園成立時間雖僅三年，但在崑山科大挹注資源及非營園專業行政教學團隊下，成績斐然，有目共睹，崑山科大將全力支持配合市府政策，協助崑山土城非營園結合在地獨特文化，提供家長平價且優質的幼兒教育環境，締造幼童的幸福及快樂，也歡迎家長們隨時關注崑山土城非營利幼兒園FB粉絲專頁。