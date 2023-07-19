元宇宙再起／未沉海底！元宇宙與AI相融互促　穩步成長靜待時機

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臉書母公司在2021年改名為Meta，彰顯進軍元宇宙的決心，隨後全球掀起「元宇宙」熱潮，包含微軟等大型科技公司都爭相投入，積極推動打造「元宇宙」這個平行時空的數位世界所需的相關硬體、軟體技術，虛擬貨幣、區塊鏈等相關事物討論度也隨之增加。
元宇宙泡沫破裂 科技公司難展拳腳
但隨著獲利、成本壓力衝擊各個科技公司。看到帶領市場掀起元宇宙風潮的Meta，其負責VR技術、設備的部門Reality Labs在去年第4季營運虧損42.8億美元，今年第一季財報也顯示，即使整體營收比去年同期成長3%，但Reality Labs仍在虧損，營損達到39.9億美元。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）甚至在去年11月時，於寄給員工的信中表示「我錯了，我對此負責。」
中國騰訊在去年6月高調成立了XR（Extended Reality，延展實境）部門，被認為是要備戰元宇宙競賽，但該部門才成立半年多一點的時間，就在今年2月傳出全線解散XR團隊的消息。當時有知情人士指出，XR部門預計要到2027年才能獲利，另外也有人表示，部門缺乏有前途的遊戲和非遊戲應用程式。僅管在「放棄進軍虛擬實境（VR）硬體的計畫」的相關消息傳出後，騰訊出面表示這次的舉措僅為調整業務團隊，並未放棄探索XR，但感受出要在元宇宙領域大展拳腳並非易事。
另外在元宇宙熱潮興起後，相關概念股宏達電隨之狂飆，但是隨著話題退燒，宏達電的業績表現也不見起色，2022年合併營收達44.09億元，較前一年減少16.07％，仍未脫離營運虧損。
但近年來，宏達電積極耕耘元宇宙生態系，全球業務總經理黃昭穎先前表示，宏達電自2014年開始就投入相關技術研發，不僅是針對硬體設計研發，而是連同軟體、內容、平台等方面進行整個生態體系的佈建。而在宏達電營收中，去年已經看到從軟體業務貢獻營收，不過，硬體仍需要未來3到5年發酵，但整體趨勢是正面。
不過先前對元宇宙展現出興趣的科技大廠微軟，其執行長納德拉（Satya Nadella）曾在2021年表示，元宇宙將改變大眾看待世界的方式，改變所有人參與其中的方式。但後續微軟裁撤了元宇宙團隊，從投資動向也能注意到，微軟的焦點轉往AI，且在今年1月時再度加碼投資美國公司OpenAI高達100億美元（約台幣3031億元），並將OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT整合到自家搜尋引擎Bing當中。
AI竄起成全球科技新歡 元宇宙已死？
隨著ChatGPT問世後，AI成為各大科技公司的新歡，而在元宇宙崛起時，如NFT、虛擬土地等隨著虛擬世界一同高漲概念，也跟著元宇宙趨向沉寂。根據研究公司Dune Analytics的資訊，NFT交易量從2022年初的170億美元，到同年9月底時已經只剩4.6億美元，衰減幅度達到97%；而販售虛擬土地的區塊鏈遊戲公司，銷售量都持續在下降當中。另外，Google Trend上的搜尋趨勢也反應出外界對於元宇宙關注的變化，與2021年10月底達到的最高點相比，今年3月的全球搜尋熱度只剩下14、15的水準。
一直以來，元宇宙被認為是難以定義的概念，研究公司Third Bridge Group分析師凱斯樂（Scott Kessler）指出，在裁員潮來襲之下，企業會希望投資更容易看到成果的事業，而AI相對於元宇宙更能在短期看到回報。
元宇宙從最初的炙手可熱，僅僅一年不到的時間，就落得如過眼雲煙、幾乎沒人再提起的情況，但甚至還有網友製作「元宇宙沉大海、只剩AI笑」的梗圖，來描述現在的科技市場。但業界仍認為，儘管元宇宙熱潮不再，但也不代表「元宇宙已死」。
元宇宙不死！與AI相融互促 靜待時機成熟
元宇宙顧問公司Metaversed先前調查149個元宇宙平台或遊戲後指出，目前元宇宙用戶仍在穩步成長當中，且在今年第一季達到5.2億人。
祖克柏澄清「放棄元宇宙」一說，指出元宇宙仍是Meta優先發展的核心要務，並且將投入更多資金、與AI一同發展。隨後Meta宣布一個新的開源AI研究項目，名為「ImageBind」，不僅可以生成文字、或是圖片，還可以串聯起文本、聽覺、視覺數據、3D深度資訊、溫度、動作數據，外界認為這很可能會是「元宇宙」計畫的一大步。
黃昭穎先前強調「元宇宙目前不是虛無飄渺，是現在進行式」，宏達電董事長王雪紅近來也在股東會上提到，宇宙跟AI是一體的，元宇宙就像是汽車，AI就像能源（汽油電池），沒有AI，元宇宙就動不了。
有專家認為，元宇宙一度岌岌可危，很大關鍵是因為缺乏內容。現階段的元宇宙產業更多具體落地在VR/AR、社交平台與遊戲、虛擬人、消費端應用服務、行業應用端服務等多個細分市場，但透過生成式AI帶動內容生產方式進行轉變，並引發商業各種創新應用，拉元宇宙「一把」。儘管元宇宙慢科技和長期佈局，但與AI協力合作發展，預期兩項技術能在虛擬世界中創造出長遠的影響力。