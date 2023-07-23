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小孩才做選擇！芭比對打奧本海默　新詞「Barbenheimer」成迷因

▲《Barbie芭比》對打《奧本海默》，讓網路上出現了不少相關迷因梗圖。（圖／翻攝自推特）
▲《Barbie芭比》對打《奧本海默》，讓網路上出現了不少相關迷因梗圖。（圖／翻攝自推特）

國際中心徐筱晴／綜合報導

好萊塢兩大強片、由葛莉塔潔薇執導的真人版《Barbie芭比》，以及克里斯多夫諾蘭執導新片《奧本海默》，雖然在台灣相隔一天接力上映，但是在包括北美地區等全球不少地方都是選在同一天登上大螢幕，不單吸引影迷走入戲院支持，也掀起網友們討論，究竟要看哪一部，更催生出新詞「芭比海默」（Barbenheimer）來形容此熱潮。

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《芭比》和《奧本海默》在北美地區皆於21日上映，雖然兩部的性質完全不同，以商業角度考量，過去會「王不見王」避開，但這次同時上映展開票房對決，不僅討論度倍增，在北美優先場更雙雙爆出佳績，首週末都將開出超乎預期的票房。

《芭比》北美週四優先場獲得2120萬美金（約台幣6.42億元）的票房成績，而《奧本海默》則在北美週四優先場以1050萬美金（約台幣3.18億元），寫下今年第5高的優先場成績。據《好萊塢報導》指出，分析師估計《芭比》在本週末的本土票房可能達到1.5億美元，而《奧本海默》可能也將達到7500萬美元，對於3小時劇情片來說實屬驚人。

《芭比》和《奧本海默》兩部片同時上映，還引起了新風潮。網友將芭比（Barbie）與奧本海默（Oppenheimer）兩者合起來，產生了新詞「芭比海默」（Barbenheimer），來形容這兩套完全不同的電影同時上映所引起的熱潮。

由於這兩部片在影評人業界、觀眾群都得到好評，電影業雜誌Boxoffice Pro編務主任羅里雅（Daniel Loria）表示，讓觀眾又有一個「需抉擇的週末」。不過也有不少民眾認為「小孩子才做選擇，我全都要」，兩部都會看，只是「先看哪部好」的問題而已。美國AMC院線先前在7月中時表示，已經有超過2萬名會員預購了同一天的《芭比》與《奧本海默》的電影票，一天花上約5小時的時間，觀賞兩部電影。

在網路上也能看到不少網友製作了「芭比海默」梗圖，來形容同一天觀看兩部片的「芭比海默日」，也有人用快速換裝的影片來形容同日觀看兩部片的心境轉換，讓話題持續受到討論。

而明星之間也互相支持，像是《芭比》女主角瑪格羅比（Margot Robbie）被問到「芭比海默」對打問題時，就建議觀眾在一天內先看芭比，再看奧本海默，然後又看一次芭比；《奧本海默》男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）也表示他「當然」也會看芭比。

雖然好萊塢今年多部大片如《閃電俠》（The Flash）、《印第安納瓊斯：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）等的票房都未達預期，且上半年美加總體電影票房相較疫情前2019年同期仍下跌21%，業界也都寄望「芭比海默」效應可以吸引更多人返回戲院。

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