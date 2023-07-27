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音樂人楊政道肺腺癌第四期去世　金曲歌王悲：你連告別儀式都沒有

▲客語作詞人楊政道（左）過世，金曲歌王謝宇威（右）悲痛證實。（圖／翻攝自謝宇威臉書）
▲客語作詞人楊政道（左）過世，金曲歌王謝宇威（右）悲痛證實。（圖／翻攝自謝宇威臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

資深客家音樂人楊政道今（27）傳出罹患肺腺癌第四期病逝，享年55歲，遺體已經於20日出殯並火化，金曲歌王謝宇威日前在私人臉書發文證實，對於沒能來得及參加老友的告別式，他痛心地說：「若知道如此孤寂，我會去送你最後一程的。」

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謝宇威表示，19日才得知楊政道過世，第二天就要出殯，自己無法去中壢參加告別式，「其實連告別儀式都沒有，只是匆匆頌完經就送去火化」，謝宇威說，客委會楊長鎮主委有親自赴殯儀館捻香，但好友竟然連個牌位都沒有安上，「又得知喪禮只有80多歲的老母跟表弟以及5、6位老友為你送行，若知道如此孤寂，我會去送你最後一程的。」

▲謝宇威（左）5月中才去探望楊政道（中），右為廣播人劉楨。（圖／翻攝自謝宇威臉書）
▲謝宇威（左）5月中才去探望楊政道（中），右為廣播人劉楨。（圖／翻攝自謝宇威臉書）
楊政道一生致力創作、發揚客語音樂，才華洋溢，曾以〈一枝擔竿〉入圍第三屆金曲獎最佳年度歌曲獎，也替金曲歌王謝宇威〈日頭落山〉、〈溜漂人生夢〉填詞，楊政道2年前走路經常不小心跌倒，就醫後發現確診肺腺癌，本來被醫生告知只剩下3個月餘命，意志力堅強的他和癌症搏鬥近兩年，最終不敵病魔於13日辭世。

▲謝宇威到楊政道靈堂弔唁。（圖／翻攝自謝宇威臉書）
▲謝宇威到楊政道靈堂弔唁。（圖／翻攝自謝宇威臉書）
謝宇威以兩人合作的〈溜漂人生夢〉為故友送行，「這首歌是1998年左右我們29歲時一起寫的，  卻在2021年才發表，謹以這首歌懷念你，應該算是你最後公開發表的一首歌曲吧！也代表人生匆匆、紅塵如夢正如我此刻的心情，一路好走！」

▲謝宇威追悼老友楊政道。（圖／翻攝自謝宇威臉書）
▲謝宇威追悼老友楊政道。（圖／翻攝自謝宇威臉書）

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