膽固醇總超標是吃太油膩？北聯醫：要降膽固醇反而更該「吃油」

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如果將身體組織、細胞發炎或損傷比喻為「失火」，那送來及時雨的「消防員」就是過往聞之色變的「膽固醇」。
臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師陳煒達說，膽固醇能夠在傷口上堆積，幫助組織修復，就像平常外傷後皮膚結痂，其中「痂」便有膽固醇的參與。
用一個更通俗的比喻來形容，通常會將身體組織、細胞發炎或損傷比喻為地震後「牆壁龜裂」，一般工程會用「補土」來修補牆壁裂痕，而體內用來修補損傷的「補土」便是「膽固醇」。
因此可以發現，膽固醇非但不是造成組織損傷的敵人；相反地，膽固醇其實是面對組織修復時的重要幫手。造成牆壁龜裂是因為地震破壞，而不是因為補土；造成組織損傷的是發炎，而不是膽固醇。
所以理性細想，該減少的並不是膽固醇，而是體內的損傷、發炎反應，組織細胞不損傷，膽固醇自然下降。
中醫向來強調「標本兼顧」，若短期間膽固醇超標，站在治標的角度，降膽固醇的動作不可或缺，但於此同時，也不能忘記治本的重要，找出身體受損的部位（臨床上以消化道和心血管的損傷為居多），適度加以治療，減少細胞的損傷，膽固醇自然就會降低。
膽固醇超標更要「吃油」
「醫生，我的膽固醇總是超標，是不是飲食太油膩了？」、「醫生，我的膽固醇過高，是不是不能吃蛋？」，陳煒達說，以上都是自己在門診常聽到的問題。
他解釋，人體有3/4的膽固醇都是身體自行合成，飲食所佔的膽固醇僅1/4，因此，血中膽固醇的上升，並非因飲食油膩或只是大量吃蛋就可以造成，根本問題還是在於體內的慢性發炎。
那或許有人會問：「所以我的膽固醇超標，就不用清淡飲食了？」
答案是「對一半」。膽固醇超標的患者，飲食確實可以攝取大量的油脂，但重點是要攝取「好的油脂」，如富含O-mega3的油，能幫助身體修復、抗發炎，而不是已出現油耗味的不良油品，也不是高溫烹煮、產生許多具攻擊性自由基的油品。
膽固醇升高和「慢性發炎」有關 斷食、減醣能改善
陳煒達表示，比起飲食，膽固醇的升高其實和身體「慢性發炎」更為相關，可以想像發炎如同身體受了傷，此時膽固醇便會生成來幫助組織修復。
慢性發炎最常引起的表現在消化道和心血管，消化道症狀例如常打嗝脹氣、胃食道逆流、胃潰瘍等等；血管症狀更危險，通常發現時已經是問題比較嚴重了，如中風、心肌梗塞等。
除了前面提到的吃好油，醫師也建議可以透過「斷食」和「減醣」兩個方法來降低膽固醇。間歇性斷食能讓身體有較長時間消化、修復身體，可減少慢性發炎機率，降低膽固醇的生成，但醫師提醒，斷食需要培養長期習慣，如果只是偶爾執行一兩天是沒有用的。
至於「減醣」，是由於澱粉類食物代謝完後會形成碳酸，長期下來容易造成血管酸化，使膽固醇升高，因此減少澱粉類食物的攝取，也是降低膽固醇的方法之一。
高膽固醇會遺傳嗎？醫：很罕見
「醫師，我爸媽都有高膽固醇的問題，請問我是不是也有可能被遺傳？」
答案是會，但相當罕見。陳煒達指出，的確有一種「家族性高膽固醇血症」(Familial Hypercholesterolemia, FH)，指處理血脂的接受器基因出現了缺陷，需靠藥物控制，而此病的確是一種遺傳性疾病，但非常少見。
陳煒達說，常見家族裡有多位家人都患有高血脂問題，這還是和相似的飲食習慣有較大關係，所以與其擔心遺傳，還不如紮實從生活、飲食習慣做調整，來改善高膽固醇的問題。
最後醫師提醒，不論是西藥的statin類藥物或是中藥的降脂膠囊，都只是治標的功能，若飲食不改，損傷不斷，身體的組織、細胞不斷受損，體內的膽固醇絕對會忠心耿耿地再次升高，以修復損傷，也讓患者感覺自己的膽固醇為什麼忽高忽低。
反覆、長年就醫只是在用自己的健康換取醫師的財富，若能改變對待身體的方式，減少傷害，該睡就睡，不該吃就不吃，組織受損減少，膽固醇自然下降！
負責編輯：吳孟瑤核稿編輯：林勻熙
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