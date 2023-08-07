挑戰美國！中國大撒幣投資中低收入國　恐5年內建8座海外軍事基地

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除了投資水平之外，研究還考慮了包括戰略位置、港口規模和水深等衡量標準，另外也針對北京與潛在地主國的關係，再結合衛星圖像和地理空間測繪技術進行分析。
報告認為，在未來2至5年內最有可能建成中國海外海軍基地的8個地點，分別是斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota Port）、巴基斯坦的瓜達爾（Gwadar）、柬埔寨的雲壤（Ream）、萬那杜的盧干維爾（Luganville）、喀麥隆的克里比（Kribi）、赤道幾內亞的巴塔（Bata）、莫桑比克的納卡拉（Nacala）和毛里塔尼亞的諾克少（Nouakchott），前四個位於印太，後四個位於非洲，與一帶一路倡議計畫有密切關係。其中斯里蘭卡的漢班托塔港被認為是中國未來海外基地的首選地點，中國不僅投入21.9億美元進行投資，更直接控制該港口。
AidData研究員張昇（Sheng Zhang，音譯）上月27日在《外交政策》（Foreign Policy）刊文指出，超過一半的候選地點與印太地區有關。對中國而言，在西太平洋排擠或包抄美國向來是當務之急，挑戰美國、印度等「四方安全對話」（QUAD）國家在印度洋的地位也是重要目標。
AidData合作與傳播總監伍利（Alexander Wooley）表示，雖然有預想到位於印度洋沿岸地區的港口會是中國的明確優先事項，但沒有預料到中國在大西洋地區會有如此鉅額的投資，另外西非和中非地區港口的密集度也讓人驚訝。
中國港口運營商在非洲大西洋一側比在印度洋更加活躍，報告認為，這對於一支15年前才學會在遙遠海域執行任務的中國海軍而言，是一項十分大膽的舉動。
伍利憂心，由於美國近來持續專注於印太第區，包括成立澳洲、英國美國三邊安全夥伴關係的AUKUS，加強與印度的後勤聯繫，重返菲律賓和索羅門群島，並與巴布紐幾內亞深化防務合作，「中國海軍在大西洋建立基地將打亂美國和歐洲的海軍計畫，迫使規劃者回到初步階段。」
在美國「後院」的加勒比和拉丁美洲地區，約有20個國家參加一帶一路倡議計畫，AidData研究顯示，中國大力投資古巴、委內瑞拉、安地卡巴布達（Antiqua and Barbuda）、巴西、巴拿馬運河等地的港口和基礎設施。
美國南方司令部司令、陸軍上將理查森（Laura Richardson）表示，中國未來有可能在西半球建立軍事基地，並指出在巴拿馬運河沿岸，就有五家中國國有企業，中國可以將其用作於雙重用途，不僅僅是民用，還有軍事用途。
另外在美國南方司令部所涉及的戰略要道麥哲倫海峽上，中國也在這條水道以及沿線地區建設能力。理查森擔憂，中國將其用於軍事目的，「在西半球目前還沒有中國的基地，但我認為通過一帶一路的所有關鍵基礎設施投資，中國有朝一日可能會建立基地。」
美國智庫蘭德公司去年12月也曾發布報告指出，如果中國下定決心，可以在未來20年內發展出全球基地網路。
伍利認為，「在短期內，中國不可能在所有8個地點設立基地。但我們可能會看到基地數量逐步成長，首先是在印度洋和太平洋地區，然後是大西洋，可能還會擴展到更遠的地區。」
另外，美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍爾姆斯（James R. Holmes）表示，隨著中國的債務陷阱外交變得越來越明顯，令人懷疑沿海國家會允許解放軍海軍建造類似橫須賀或佐世保這樣可供戰爭使用的完整海軍基地。
霍爾姆斯認為，任何中國基地都將比吉布地的現有基地更加簡陋，如果有朝一日爆發戰爭，這些基地的戰時功能可能有限。伍利也建議，美國和西方不必對中國開設海外基地過度反應，以防中國以此作為進一步擴張的藉口。