解密附中潮3／「大學求娶高中」要嫁嗎？10年結親分手一次看

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新竹高中、新竹女中今年傳出要改隸清大、陽明交大，備受關注，其中新竹女中校友不滿校方片面倉促決策、推動過程黑箱，反對改隸，相關爭議延燒1個月；台北市大理高中也傳出將隸為台北市立大學附屬大理高級中學（市大理中），已送件、盼明年掛牌。
再往前算，12年國教上路後，為吸引學生就近入學，高中職急需均質化、優質化，自2013年起陸續有中央大學、中興大學、高雄餐旅大學等和高中職成功締結聯姻；桃園農工2016年改隸為北科附工，創下國內技職教育史上高職和科大合併首例，每年獲北科大300萬元經費補助；基隆海事則在教育部促成下，於2020年改隸海洋大學，成為海大附中，盼推廣海洋教育、培育海洋人才。
高中職「附中化」成為趨勢，近10年不少大專校院基於落實社會責任、培育人才、提升兩校競爭力等理由，爭取併下高中，但有些高中會考量校友反對、併校後要更名、效益不大、失去自主性等因素，不見得願意。
除了竹女 這些附中也被校友反對
國立中壢高中在2013年正式改隸國立中央大學，成為「國立中央大學附屬中壢高級中學」（中大壢中），討論期間也遭遇過中壢高中校友、師生強烈反對，擔憂創校70年的壢中，走入歷史，學生則擔心併校後，社團、班聯會組織、舉辦傳統活動權益受到限制，當時也將連署書送至教育部，最後兩校考量校友對學校的情感，在不改變校名的前提下合併。
成大附屬南工討論合併期間，台南高工校友也擔憂南工被「消滅」，但後來還是成功改隸；前台南高工校長王榮發曾受訪指出，成大原本要合併台南一中，談到快要成的時候，南一中校友會反對，胎死腹中，成大才找到南工談合併。
改隸不容易 法規、經費、效益不彰考量多
對於成大附屬南工為何花10年協商，才成功改隸？成大副校長李俊璋接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，兩校在2013年校務會議即已通過合併意向，在當時是職校併入國立大學首例，有很多法令、合作細節須琢磨，花了一段很長的時間，直到3、4年前才送教育部審查，又歷經6次初審會議，終於在今年3月13日正式核定通過改隸合併案。
國立花蓮高中與國立東華大學合併案同樣談了快10年，最後在2021年破局，花蓮高中校務會議決議暫緩併校案，東華大學將尋求其他學校合作。
花蓮高中表示，暫緩主因是教育部認為兩校合併必要性與可行性有待商確；再來是大學端經費需補助5%，約需900萬元，對東華大學是一大負擔；第3個是合併案附帶花中需成立原住民實驗專班，對花中教師負擔影響甚鉅。而兩校自2013年談合併時，花蓮高中教師也擔憂名稱會不見、失去校長遴聘等自主權。
但全教總高中職委員會主委林金財認為，主要是花中沒有被地方縣市收回的壓力，且身為花蓮第一志願，學生升學的首選不會是東華大學，改隸效益不大又曠日廢時，才會興致缺缺。
竹女校友除不滿改隸過程黑箱外，並認為改隸後「資源挹注將變多」之說，並無明證，看不出改隸效益，學校多了上級單位，勢必影響校務運作與決策機制的進行，失去自主性。