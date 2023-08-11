平均薪資4.8萬！年輕人想當股市「沖浪客」　盧燕俐直言給2建議

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進一步觀察高薪與低薪的產業，航空運輸業總薪資多達9萬，金融及保險業也有8萬多，然而住宿及餐飲、社工服務業則僅約3萬5千多。
「台灣薪資高低薪落差很大！」投資專家盧燕俐感嘆，台灣的中小企業有七成集中在服務跟餐飲業，處於就業劣勢的年輕族群多從事這類型的工作，而「通膨吃薪資」更使年輕人低薪現象不斷惡化。
觀察年輕族群的日常開銷，「房租佔比極高」，租金理論上不能夠超過薪水的三分之一，盧燕俐建議，租金佔比盡量控制在兩成，簡言之，若年輕人薪水僅3.5萬，租金最好壓到7000左右。
在低薪以及通膨吃薪資已成家常便飯的時代，年輕人事勢必得早早開始學會投資理財，「千萬不要只想固定領死薪水」，在理財管道上，也最好是做有把握的投資，例如買ETF或買基金放長，或買飲料股、食品股等自己可以掌握的個股。
現在有許多年輕人賺的少，卻像著了魔般當沖玩股，今年AI股非常流行，尤其是緯創上半年狂漲，許多人見狀紛紛進場。有一名年輕網友不久前在Dcard上訴苦，三天當沖緯創，但跌停的很突然，導致根本出不掉，在沒有錢補的狀況下，考慮違約交割避免虧更多，無奈表示「好想打當沖AI的自己！」
盧燕俐搖頭說道，人人搶當「沖浪客」，但這對累積財富沒有幫助，證交所日前也曾殘酷揭露，「其實當沖不容易賺到錢。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。