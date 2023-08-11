巷仔內／高中怕納管急嫁、大學沒資源硬娶　換湯不換藥無意義

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陽明交大、竹女急什麼？
而此次竹女、陽明交大積極爭取改隸，從6月14日工作小組會議「決議送請校務會議提案議決是否研議辦理」，到6月30日校務會議提案並表決通過，竹女僅用了2週，就完結程序，速度飛快又是為何？
魔鬼藏在細節裡，從清大校務長巫勇賢日前受訪可窺一二，他在回應竹中是否改隸清大議題中就透露，幾年前新竹縣市談論合併升格，便與竹中開始接洽，後來因縣市合併議題冷了下來，清大與竹中的討論，也就變得沒那麼熱門。但知情人士指出，其實都是高中端主動去找大學談改隸，想尋求庇護。種種跡象，不禁讓人懷疑竹女是想趕在升格前，「躲避地方公婆」。
竹女校友抗議為哪樁？
竹女校友對學校有深深的情懷，擔憂改隸後，百年傳統一夕瓦解；而學校多了上級單位，勢必影響校務運作與決策機制的進行，無法維持自主性、保持與各大學合作的開放性。
此外，竹女校友、新竹市議員廖子齊接受《NOWnews今日新聞》採訪時還提到，竹竹苗區域最欠缺中段學校，這些事情已經困擾地方滿久，在新竹女中屬於第一線學校的狀況下，改隸陽明交大，其實無助於地方教育資源升級與改善，若陽明交大真有心回饋地區，應該選擇第二線學校改隸或是自辦附中；她也不解，竹女身為第一志願、招生不受影響，在不確定資源挹注是否變多的情況下，為何要選擇自降校格？
竹女校友、新竹市前市議員李妍慧也質疑，竹女與陽明交大的校際合作，一定要改隸才能達成嗎？竹女是竹竹苗學區第一志願高中，跟新竹中學，實驗中學同級，竹女畢業生，往清交大去本來就是很正常的事；竹女改隸後還是國立，甚至附屬於大學之下，實在看不出來此舉對竹女有什麼明顯的好處跟優勢。
竹女改隸還有轉圜餘地？
改隸流程是兩校經過個別校務會議投票通過，之後再將合併計畫書提交教育部審議，儘管竹女校友十分反對改隸，還宣布要自辦公聽會，但學校校務會議不含校友席次，校友意見只會寫入影響評估，反而是學生具備校務會議席次，較具影響力。
據過去改隸案例（如中大壢中），只要雙方行政團隊有明確意願，幾無變卦先例，因此竹女校友才會訴諸媒體、發起連署，盼以社會輿論對校方施壓，但學校只要能頂住外界聲浪，就可以繼續推動改隸。
強強聯手無法發揮綜效 改隸價值不高
從彰師大附工曾被大學「吃豆腐」、「當外人」的案例，以及花蓮高中與東華大學合併破局，其中因素是教育部認為兩校合併必要性與可行性有待商榷，東華大學需補助900萬元，負擔沉重，從這些狀況，就可得知改隸附中能否發揮綜效，讓兩校達到雙贏，才是最重要的事。
學校若為了併而併，沒有思考兩校合併的目的及意義，甚至大學端無力或不願挹注經費與資源，只想著使用高中職端資源，不僅會引起教職員不滿，不穩定的校園氣氛也會影響學生受教權。
教育部國教署前署長、台北市立大學名譽教授吳清山說，每所大學都想有附中，但若大學沒有好好挹注足夠經費或資源，協助附中專業成長、發展特色等，效果就會不盡理想。他認為，像中興大學有2所附中，資源是否夠多？北科附工在桃園，離北科大太遠，區域的考量也是關鍵，大學若沒提供足夠資源來創造雙贏，改隸價值就不高。
高中職與大學合併，有多方考量和利益折衝。重要的是，雙方是否能達到綜效，創造雙贏，若改隸之後影響不大、不會更好，那又何必大費周章強推合併？高中端不該只是為了怕被地方納管，就著急改隸，不顧師生權益；教育部也應嚴格審查，確定合作意義才能放行，否則改隸只是更改校名，「換湯不換藥」，其實毫無意義。