台灣高山紅茶奪國際金獎　茶香打開世界能見度　

張三我茶莊日前以台灣高山茶為原料製成的高山紅茶，在英國茶學院舉辦的國際茶葉競賽中，獲得最高等級的「金獎」殊榮，並可望進軍英國皇室茶供應茶館「福南梅森」。張三我茶莊二代接班人張巍騰表示，台灣紅茶近年來在世界的能見度逐漸提升，這次在世界茶都倫敦獲得肯定，更代表台灣紅茶絕對是世界級好茶，期盼透過台灣好茶讓世界看見台灣。
記者吳嘉億／綜合報導
張巍騰表示，台灣紅茶與傳統英式紅茶截然不同，既不加糖也不加奶，無須任何調味就能做出香甜可口的豐富香氣與口感，受到許多國際頂級美食家的肯定；這次能在英國倫敦獲獎，除了感謝父祖輩傳承下來的精湛製茶技藝之外，更要感恩許多嬸嬸阿姨輩的女性力量，是她們在茶葉成熟時，用雙手一心一葉的採摘，讓茶菁從一開始就得以用最佳狀態來蛻變，才能成就大家桌上的那杯好茶。
張巍騰說到，從小跟隨父母在台灣各大茶山穿梭，沒有這些採茶姑娘辛勤地往返台灣各大高山，台灣精品茶就沒有後續精製的可能性，所以在本次獲獎後，特地將這來自台灣高山的紅茶取名為「山杜鵑女皇紅茶」，象徵台灣女性偉大溫柔的力量，支撐著台灣在國際上發光發熱。
英國茶學院2022年首度與英國皇室認證的精品茶館合作舉辦The Leafies國際茶葉競賽，鎖定全世界36種精品茶項目，邀請各國茶人、知名茶商與侍茶師共同為來自全世界300多道茶葉品鑑並評分，每個茶類僅會有1個金獎名額，代表了當年度該茶類的最佳茶品，張三我茶莊的高山紅茶在紅茶類擊敗全世界各地的對手，拿下了該品項的金獎。