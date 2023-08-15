台灣虎航掛牌上市！限時優惠「加1元多1人」明截止　9時開搶機票

台灣高山紅茶奪國際金獎　茶香打開世界能見度　

▲張三我茶莊以台灣高山紅茶奪國際金獎。（圖 ／張巍騰提供）
▲張三我茶莊以台灣高山紅茶奪國際金獎。（圖 ／張巍騰提供）

記者吳嘉億／綜合報導

張三我茶莊日前以台灣高山茶為原料製成的高山紅茶，在英國茶學院舉辦的國際茶葉競賽中，獲得最高等級的「金獎」殊榮，並可望進軍英國皇室茶供應茶館「福南梅森」。張三我茶莊二代接班人張巍騰表示，台灣紅茶近年來在世界的能見度逐漸提升，這次在世界茶都倫敦獲得肯定，更代表台灣紅茶絕對是世界級好茶，期盼透過台灣好茶讓世界看見台灣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張巍騰表示，台灣紅茶與傳統英式紅茶截然不同，既不加糖也不加奶，無須任何調味就能做出香甜可口的豐富香氣與口感，受到許多國際頂級美食家的肯定；這次能在英國倫敦獲獎，除了感謝父祖輩傳承下來的精湛製茶技藝之外，更要感恩許多嬸嬸阿姨輩的女性力量，是她們在茶葉成熟時，用雙手一心一葉的採摘，讓茶菁從一開始就得以用最佳狀態來蛻變，才能成就大家桌上的那杯好茶。

張巍騰說到，從小跟隨父母在台灣各大茶山穿梭，沒有這些採茶姑娘辛勤地往返台灣各大高山，台灣精品茶就沒有後續精製的可能性，所以在本次獲獎後，特地將這來自台灣高山的紅茶取名為「山杜鵑女皇紅茶」，象徵台灣女性偉大溫柔的力量，支撐著台灣在國際上發光發熱。

英國茶學院2022年首度與英國皇室認證的精品茶館合作舉辦The Leafies國際茶葉競賽，鎖定全世界36種精品茶項目，邀請各國茶人、知名茶商與侍茶師共同為來自全世界300多道茶葉品鑑並評分，每個茶類僅會有1個金獎名額，代表了當年度該茶類的最佳茶品，張三我茶莊的高山紅茶在紅茶類擊敗全世界各地的對手，拿下了該品項的金獎。

全民植樹造林為地球盡心力　新北免費苗木即日起開放申請

新北社區治安研習觀摩　警民合作打造安心、安全、安康的宜居城市

女子染食腦變形蟲身亡　新北市衛生局檢驗親水設施館結果出爐

新北八里城市沙雕展本周六開展　推「賞金獵人」拿獎金

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀