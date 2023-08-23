中國地方政府欠錢不還「最高達84億」　民營房企成苦主、難保交樓

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多家民營房企的區域負責人表示，其所在城市政府拖欠款項在10億至20億人民幣之間，主要包括承諾返還的土地出讓金、土增稅退稅、安置房建設保證金、土地一級整理墊付款等。
實際上，不僅僅是房企，7月以來，中國住建部和部分一線城市政府在座談會上了解企業經營情況時，已有消費類企業、建築企業等反應地方政府欠款問題。
中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝8月3日主持召開金融支持民營企業發展座談會，伊利集團、宏橋集團、新希望集團、龍湖地產、旭輝地產、美的置業等民企參加。有知情人士透露，有企業在這次座談會上向監管層反應地方政府欠款問題。
報導稱，近一年多來，多家房企透過各種方式要求部分地方政府禁快償還欠款，因為急需這筆錢緩解流動性壓力以及保交樓。
《第一財經》6月曾報導，近年受疫情等因素影響導致經濟疲軟，加上減稅降費和房地產市場低迷，導致中國地方政府的財政情形捉襟見肘，靠發新債還舊債度日。
據官方和證券業者統計，今年前5個月，中共地方政府發行債券總額累計達3.5兆人民幣，比去年同期增加6/6%，同時新增債券近2.26兆人民幣，再融資債券發行約1.28兆人民幣，增加約47%。
另有數據顯示，今年1至5月，廣東、山東、江蘇、四川和河北等5個省地方債發行規模突破2000億人民幣。相較於去年同期，上述5省發債規模明顯攀升，顯示出不僅財政困窘的中國省市藉發債籌財源，如今經濟發達省市也得增加發債額度因應難關。